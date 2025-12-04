विज्ञापन
'पंगा लेने वालों का सीन जल्दी...' विराट-रोहित के समर्थन में रवि शास्त्री के बयान से क्रिकेट जगत में आया भूचाल

Ravi Shastri on Virat Kohli-Rohit Sharma: रवि शास्त्री लंबे समय से इन दोनों खिलाड़ियों के खेल और मैच-विनिंग क्षमता की तारीफ करते रहे हैं.

Virat Kohli-Rohit Sharma: टीम इंडिया के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने एक दिलचस्प और तीखे अंदाज़ में विराट कोहली और रोहित शर्मा पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने दोनों दिग्गजों को “दादा प्लेयर” बताते हुए साफ कहा कि व्हाइट-बॉल क्रिकेट में उनका कद अलग ही स्तर पर है. प्रभात खबर के रिपोर्ट के मुताबिक शास्त्री ने कहा, ऐसे शीर्ष स्तर के खिलाड़ियों से टकराने का जोखिम कोई समझदार व्यक्ति नहीं उठाएगा. उन्होंने कहा कि कुछ लोग अनावश्यक रूप से इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि यह कितना भारी पड़ सकता है.

रवि शास्त्री ने कहा, “कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, और अगर ये दोनों ठीक से चालू हो जाएं, सही बटन दबा दें, तो जो लोग पंगा ले रहे हैं, वे सब बहुत जल्दी सीन से गायब हो जाएंगे.”

विराट ने ऐसे ठोका विश्व कप 2027 के लिए दांव

दूसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली ने एक बार फिर शतकीय पारी खेली. यह साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज में कोहली का लगातार दूसरा शतक है. इससे पहले उन्होंने सीरीज के शुरुआती वनडे मैच में 135 रन की पारी खेली थी.  विराट कोहली रायपुर में जारी दूसरे वनडे मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे. भारतीय टीम 62 के स्कोर तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी. विराट कोहली ने 90 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. ये उनके वनडे करियर का 53वां शतक था. कोहली ने इस मैच में 93 गेंदों का सामना करते हुए 2 छक्के और 7 चौकों के साथ 102 रन की पारी खेली.

शास्त्री के बयान क्या संकेत दे रहे हैं...

शास्त्री का यह बयान संकेत देता है कि टीम के अंदर या बाहर कहीं न कहीं ऐसे लोग मौजूद हैं जो कोहली और रोहित पर सवाल उठाने या उन्हें कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों से साफ है कि वो इस रवैये के खिलाफ हैं.

शास्त्री लंबे समय से इन दोनों खिलाड़ियों के खेल और मैच-विनिंग क्षमता की तारीफ करते रहे हैं. उनके मुताबिक, अनुभव और क्लास मिलकर ऐसा पैमाना तय करते हैं, जिसे पार करना आसान नहीं है.

इस बयान ने क्रिकेट जगत में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है की आखिर वो “कुछ लोग” कौन हैं जिनकी ओर शास्त्री इशारा कर रहे हैं? यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि शास्त्री ने क्रिकेट गलियारों में हलचल जरूर पैदा कर दी है.

Cricket, India, South Africa, Rohit Parmod Sharma, Virat Kohli, Ravi Shastri, India Vs South Africa 2025 India
