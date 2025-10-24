रवि शास्त्री ने चुने भारतीय वनडे इतिहास के टॉप 5 खिलाड़ी, सचिन-विराट समेत इन्हें दी जगह

Ravi Shastri Picks Top Five ODI Players of All Time: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी वनडे सीरीज के दौरान रवि शास्त्री ने फॉक्स क्रिकेट पर बातचीत के दौरान टीम इंडिया के टॉप 5 सर्वकालिक वनडे क्रिकेट के महान खिलाड़ियों को चुना. शास्त्री ने उन खिलाड़ियों के नाम बताए, जिन्होंने वनडे फॉर्मेट में भारत की सफलता में सबसे अहम भूमिका निभाई. इस सूची में शामिल खिलाड़ी हैं विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, एमएस धोनी और रोहित शर्मा.

1. आधुनिक युग के रन-मशीन विराट कोहली

भारत के लिए विराट ने 304 वनडे मैचों में 14,000+ रन बनाए हैं औसत 57 से अधिक की रही है, जो वनडे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ में से एक है और 51 शतक जो सचिन तेंदुलकर के से भी 2 शतक ज्यादा है. कई बार भारत को मुश्किल परिस्थितियों में जीत दिलाने वाले विराट "चेज़ मास्टर" के नाम से जानें जाते हैं.

2. क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर

सचिन ने वनडे में 18,426 रन बनाए हैं जो एक विश्व रिकॉर्ड है और उनके नाम 49 शतक और 96 अर्धशतक शामिल हैं. 2010 में सचिन वनडे क्रिकेट का पहला दोहरा शतक (200) लगाने वाले बल्लेबाज़ बने थे. इसके साथ भारत की 2011 विश्व कप जीत में टीम का अहम हिस्सा थे. 1990 के दशक में अकेले दम पर भारत के लिए कई मैच विजेता पारियां खेलीं हैं.

3. भारत के पहले विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव

कपिल देव ने भारत के लिए 225 वनडे मैचों में 3783 रन बनाए हैं और 253 विकेट चटकाए हैं. इसके साथ ही 1983 विश्व कप में कप्तान के रूप में भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई. एक हरफनमौला खिलाड़ी जिन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से टीम को संतुलन दिया. उनका 175 रन (जिम्बाब्वे के खिलाफ) आज भी भारत के वनडे इतिहास की महानतम पारियों में से एक मानी जाती है.

4. शांत कप्तान और बेहतरीन फिनिशर एमएस धोनी

भारत के लिए धोनी ने 350 वनडे मैच खेल कर 10,773 रन बनाए हैं और उनका औसत 50+ का रहा है. वहीं साल 2007 में टी20 विश्व कप, 2011 वनडे विश्व कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान हैं. इसके साथ ही माही क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर्स में गिने जाते हैं. उनकी शांत कप्तानी और रणनीतिक समझ ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया.

5. हिटमैन ऑफ वनडे क्रिकेट रोहित शर्मा

रोहित ने 275 वनडे मैचों में 11,000+ रन और 32 शतक लगाए हैं. इसके साथ ही वनडे क्रिकेट में तीन दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज़ है. उनका सर्वोच्च स्कोर 264 रन, जो वनडे इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. इसके साथ वो 2019 विश्व कप में 5 शतक लगाए हैं, जो किसी भी विश्व कप में सबसे अधिक हैं. रोहित पावरप्ले में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हैं.