'आपको नौकरी से निकाला जा सकता है...', दूसरे वनडे से ठीक पहले रवि शास्त्री ने गौतम गंभीर को दी साफ चेतावनी

Ravi Shastri on Gautam Gambhir : भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने गौतम गंभीर को लेकर लेकर तीखा बयान दिया है. दरअसल, टेस्ट क्रिकेट में घरेलू जमीन पर भारत को मिल रही हार से पूर्व कोच शास्त्री भी परेशान हैं. अब उन्होंने कोच गंभीर को लेकर बड़ा बयान दिया है जिसने फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर ली है. भारत के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने गंभीर को इस स्थिति को संभालने के तरीके के बारे में कुछ सलाह दी है. शास्त्री ने माना है कि गंभीर को नौकरी से निकाला जा सकता है, लेकिन उनसे शांति और धैर्य के साथ मामले से निपटने के लिए कहा है.

शास्त्री ने प्रभात खबर को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "अगर आपका परफॉर्मेंस खराब रहा, तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, इसलिए, आपको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है. यहां कम्युनिकेशन और मैन-मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं." पूर्व कोच ने कहा, "तभी आप खिलाड़ियों को जीतने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, और हमने यही किया. सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जो भी करें, उसका मज़ा लें. इसे प्रेशर की तरह न लें.

भारत के हेड कोच के तौर पर अपने डेढ़ साल के समय में, गंभीर ने कुछ बड़ी अच्छी और कुछ बहुत बुरे बुरे पल देखे हैं. इस दौरान,भारत ने गंभीर की कोचिंग में ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और एशिया कप 2025 के खिताब जीते हैं. लेकिन टेस्ट में भारतीय टीम का परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रहा है. भारत को न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका ने अपने घर में व्हाइटवॉश किया है, और ऑस्ट्रेलिया से भी हार मिली है.

इस बीच, स्टार प्लेयर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ गंभीर के रिश्तों की भी जांच हुई है, कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हेड कोच का इन दोनों दिग्गजों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं जिससे वनडे टीम का माहौल खराब हो रहा है. भारत के हेड कोच के तौर पर गंभीर का अगला बड़ा काम घरेलू मैदान पर T20 वर्ल्ड कप 2026 है