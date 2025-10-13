IND vs AUS: रोहित-विराट को मिलेगा ODI विश्व कप का टिकट? रवि शास्त्री ने जताई उम्मीद, फिटनेस और फॉर्म करेगा तय

विज्ञापन
  • रवि शास्त्री के अनुसार ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज विराट और रोहित शर्मा के करियर के अगले चरण को निर्धारित करेगी
  • विराट और रोहित को 2027 विश्व कप में खेलने के लिए इस सीरीज में प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित करना होगा
  • भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा 19 अक्टूबर से शुरू होगा जिसमें तीन वनडे मैच और पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Ravi Shastri on Rohit And Virat ODI WC 2027 Chances: पूर्व भारतीय मुख्य कोच रवि शास्त्री का मानना है कि आने वाली ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ विराट कोहली और रोहित शर्मा के करियर के अगले चरण को तय करने में अहम भूमिका निभाएगी. शास्त्री ने कहा कि दोनों अनुभवी खिलाड़ी अगर 2027 विश्व कप खेलना चाहते हैं, तो उन्हें इस सीरीज़ में अपनी फिटनेस और प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित करना होगा.

ऑस्ट्रेलिया दौरे से तय होगी राह

भारत 19 अक्टूबर से पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ खेलेगा. कोहली और रोहित, जो अब टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, इस दौरे के लिए टीम में शामिल किए गए हैं. यह सीरीज़ उनके लिए 2027 विश्व कप से पहले खुद को साबित करने का बड़ा मौका मानी जा रही है. शास्त्री ने कहा, “वे टीम का हिस्सा इसलिए हैं क्योंकि यह सीरीज़ उनके लिए परीक्षा की तरह है. आगे यह उनकी फिटनेस, भूख और फॉर्म पर निर्भर करेगा. इस दौरे के बाद उन्हें खुद भी एहसास हो जाएगा कि वे अगले दो साल तक खेलने की स्थिति में हैं या नहीं.”

पूर्व कोच ने कहा कि उम्र बढ़ने के बावजूद अगर खिलाड़ी में भूख और जुनून बरकरार है, तो वह टीम के लिए अमूल्य साबित हो सकता है. उन्होंने कहा, “जब बड़े मैचों की बात आती है, तो अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता. बड़े मुकाबलों में हमेशा बड़े खिलाड़ी ही सामने आते हैं, जैसा कि हमने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी में देखा.”

तैयारी में जुटे रोहित और कोहली

जानकारी के मुताबिक, रोहित शर्मा हाल ही में बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी बल्लेबाजी और फिटनेस पर काम कर रहे थे, जबकि विराट कोहली लंदन में अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया दौरे का कार्यक्रम

भारत का सीमित ओवरों का यह दौरा 19 अक्टूबर से पर्थ स्टेडियम में शुरू होगा. इसके बाद दूसरा वनडे 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में और तीसरा 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. इसके बाद 29 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20 सीरीज़ की शुरुआत होगी. पिछली बार जब भारत ने 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, तब उसे वनडे सीरीज़ में 2-1 से हार मिली थी, लेकिन उसी दौरे पर टी20 सीरीज़ में टीम इंडिया ने 2-1 से जीत हासिल की थी.

