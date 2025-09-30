विज्ञापन
IND vs PAK: 'ये बेवकूफी भरा है, मोहसिन नकवी के हरकत के बाद ट्रॉफी विवाद पर रवि शास्त्री का फूटा गुस्सा

Ravi Shastri Angry on Asia Cup 2025 Trophy Drama: टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भारत को एशिया कप ट्रॉफी ना दिए जाने की आलोचना की है.

  • एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया लेकिन ट्रॉफी नहीं मिली
  • भारत ने पाकिस्तान के मंत्री और एशियाई क्रिकेट परिषद अध्यक्ष मोहसिन नक़वी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया
  • नक़वी ने ट्रॉफी लेकर होटल रूम में चले जाने की घटना की आलोचना व्यापक स्तर पर हुई
एशिया कप 2025 का अंत बेहद नाटकीय अंदाज़ में हुआ जब फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराने के बावजूद भारत को ट्रॉफी नहीं दी गई. ऐसा तब हुआ जब भारत ने पाकिस्तान के मंत्री और एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया जिसके बाद नक़वी अपने साथ ट्रॉफी को लेकर होटल रूम चले गए थे. नकवी के इस हरकत की खूब आलोचना हुई. बीते रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर भारत की रोमांचक जीत के बाद काफी ड्रामा हुआ, जिसका अंत विजेता भारतीय टीम द्वारा बिना ट्रॉफी के अपनी जीत का जश्न मनाने के साथ हुआ.

रवि शास्त्री का फूटा गुस्सा

पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री इस बात से खुश नहीं थे. शास्त्री ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, "यह मैच फाइनल के लायक था और फिर आप 45 मिनट तक बैठे रहते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है. मेरा मतलब है, यह हास्यास्पद है."

भारत ने मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से किया इनकार

काफी देरी के बाद आखिरकार पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ, लेकिन केवल व्यक्तिगत पुरस्कार विजेता को ही सम्मानित किया गया. भारत द्वारा ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बावजूद मोहसिन नकवी मंच पर डटे रहे और अंततः विजेता टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई. शायद क्रिकेट के मैदान पर ऐसा पहली बार हुआ.

जीत के लिए 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा का जल्दी आउट होना और कप्तान सूर्यकुमार यादव के शाहीन शाह अफरीदी का शिकार होने के बाद शुभमन गिल द्वारा अशरफ की गेंद पर एक और शॉट गलत टाइम करने के बाद भारत का स्कोर 20/3 हो गया था, लेकिन तिलक वर्मा डटे रहे. बाएँ हाथ के इस बल्लेबाज ने 51 गेंदों पर तीन चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 69 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. यह पारी हमेशा याद रखी जाएगी.

India, Pakistan, Ravi Shastri, Suryakumar Ashok Yadav, Asia Cup 2025, Cricket
