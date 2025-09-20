IND vs PAK: नए स्टार की एंट्री, दिग्गज ने चुनी सुपर-4 राउंड के लिए पाकिस्तान की परफेक्ट प्लेइंग XI

Rashid Latif, India vs Pakistan: एशिया कप 2025 के लीग चरण का समापन हो चुका है. आज (20 सितंबर) से सुपर-4 राउंड का रोमांच शुरू हो रहा है. सुपर-4 राउंड का पहला मुकाबला श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच दुबई में खेला जाएगा. वहीं दूसरे मुकाबले में कल (21 सितंबर) भारत की भिड़ंत पाकिस्तान के साथ है. इस रोमांचक मुकाबले के लिए दोनों देशों की टीमें तैयार हैं. अहम मुकाबले से एक दिन पूर्व पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर राशिद लतीफ ने पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया है. जिसमें उन्होंने एक बड़ा बदलाव किया है. लीग चरण से लगातार नजरअंदाज किए गए ऑलराउंडर खिलाड़ी हसनैन तलत को टीम में शामिल किया है.

राशिद लतीफ ने दो तेज गेंदबाजों पर जताया भरोसा

एक तरफ जहां एशिया कप में स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिल रहा है. वहां राशिद लतीफ ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो तेज गेंदबाजों को शामिल करते हुए हर किसी को चौंका दिया है. ये दोनों तेज गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि अनुभवी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ हैं.

अबरार अहमद और सुफियान मुकीम के कंधों पर रखी स्पिन विभाग की जिम्मेदारी

पूर्व क्रिकेटर ने स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मुख्य रूप से अबरार अहमद और सुफियान मुकीम के कंधों पर रखी है. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर मोहम्मद नवाज और सैम अयूब भी स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं.

राशिद लतीफ की तरफ से चुनी गई पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन

मोहम्मद हारिस (विकेट कीपर), हसन नवाज, फखर जमान, सैम अयूब, हसनैन तलत, सलमान अली आगा (कप्तान), मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद और हारिस रऊफ.

