NDTV युवा का मंच एक बार फिर सज गया है. हर साल NDTV युवा और जवां हुआ है. मुंबई एडिशन की शुरुआत आज सुबह 11 बजे होगी. दरअसल, एनडीटीवी युवा में इस बार जश्न-ए-Gen Z है. इसलिए युवा मंच से युवाओं की बात होगी. शनिवार को अलग-अलग क्षेत्र में लोहा मनवा चुकीं हस्तियां इस मंच पर जुटेंगी. NDTV युवा देश के युवा भारत की धड़कन को पकड़ने की कोशिश है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभिनेत्री स्मृति ईरानी भी एनडीटीवी युवा के मंच पर नजर आएंगी. जानिए NDTV YUVA के मुंबई संस्करण में क्या क्या होगा खास जानिए...

NDTV YUVA Mumbai Edition LIVE Updates...