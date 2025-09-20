विज्ञापन
38 minutes ago
मुंबई:

NDTV युवा का मंच एक बार फिर सज गया है. हर साल NDTV युवा और जवां हुआ है. मुंबई एडिशन की शुरुआत आज सुबह 11 बजे होगी. दरअसल, एनडीटीवी युवा में इस बार जश्न-ए-Gen Z है. इसलिए युवा मंच से युवाओं की बात होगी. शनिवार को अलग-अलग क्षेत्र में लोहा मनवा चुकीं हस्तियां इस मंच पर जुटेंगी. NDTV युवा देश के युवा भारत की धड़कन को पकड़ने की कोशिश है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभिनेत्री स्मृति ईरानी भी एनडीटीवी युवा के मंच पर नजर आएंगी. जानिए NDTV YUVA के मुंबई संस्करण में क्या क्या होगा खास जानिए...

NDTV YUVA Mumbai Edition LIVE Updates...

Sep 20, 2025 06:49 (IST)
NDTV YUVA LIVE: महाराष्ट्र राजनीति के भविष्‍य पर बात करेंगी सुप्रिया सुले

सुप्रिया सुले दोपहर 3 बजे एनडीटीवी युवा के मंच पर होंगी.वो इस दौरान महाराष्ट्र की राजनीति और खास तौर पर भविष्य के मतदाताओं पर अपनी बात रखेंगी.

Sep 20, 2025 06:45 (IST)
NDTV YUVA Mumbai Edition: मिलिंद देवड़ा साझा करेंगे राजनीति के किस्‍से

एनडीटीवी युवा के मंच से 11:30 बजे राज्यसभा सांसद और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमिटी के चेयरमैन मिलिंद देवड़ा जुड़ेंगे. मिलिंद देवड़ा से राजनीति से लेकर उनके निजी जीवन से जुड़ी खास बातचीत होगी.

Sep 20, 2025 06:42 (IST)
NDTV YUVA LIVE: एक्‍ट्रेस हरजान संधू से होगी दिल की बात

एनडीटीवी युवा के मुंबई एडिशन की शुरुआत बॉलवुड एक्‍ट्रेस हरजान संधू के साथ होने जा रही है. एनडीटीवी युवा में इस बार जश्न-ए-Gen Z है. इसलिए युवा मंच से युवाओं की बात होगी. इस मौके पर हरजान से फिल्मों से लेकर उनके निजी जीवन से जुड़े अनुभवों पर बात होगी. 

