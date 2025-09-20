विज्ञापन

महेश भट्ट की पहली पत्नी की 10 फोटो, 5वीं देख कहेंगे- मम्मी से विरासत में मिली है पूजा भट्ट को खूबसूरती

महेश भट्ट की पहली पत्नी किरण भट्ट की 10 फोटो, जिन्हें देख आप जरुर कहेंगे- पूजा भट्ट को मां से मिली है विरासत में ऐसी खूबसूरती.

Read Time: 3 mins
Share
महेश भट्ट की पहली पत्नी की 10 फोटो, 5वीं देख कहेंगे- मम्मी से विरासत में मिली है पूजा भट्ट को खूबसूरती
महेश भट्ट की पहली वाइफ की 10 फोटो
नई दिल्ली:

महेश भट्ट बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने कई हिट फिल्में दीं, जिसमें अर्थ, सारांश, नाम, अवारगी और कश्मकश जैसी फिल्मों का नाम शामिल है. इसके अलावा उनके प्रोडक्शन हाउस विशेष फिल्मस ने राज, मर्डर, जिस्म, जन्नत और आशिकी 2 जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में खास जगह बनाई. लेकिन महेश भट्ट की इन फिल्मों से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ ज्यादा चर्चा में रहीं. दरअसल, डायरेक्टर महेश भट्ट ने दो शादियां की हैं, जिसमें से उनकी दूसरी पत्नी सोनी राजदान यानी आलिया भट्ट की मम्मी के बारे में तो सब जानते हैं. लेकिन उनकी पहली पत्नी किरण भट्ट यानी पूजा भट्ट की मम्मी के बारे में कम ही लोग जानते हैं.

दरअसल, महेश भट्ट ने 20 साल की उम्र में अपनी जिंदगी के प्यार किरण भट्ट से शादी की थी. वह उनकी जिंदगी में पहली महिला थीं.

Latest and Breaking News on NDTV

शाही से पहले किरण भट्ट को लौरेन ब्राइट के नाम से जाना जाता था. हालांकि बाद में उन्होंने नाम बदल लिया.

Latest and Breaking News on NDTV

कपल के दो बच्चे पूजा भट्ट और राहुल भट्ट हैं, जो बॉलीवुड के नामचीन लोगों की लिस्ट में हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

हालांकि किरण भट्ट के साथ महेश भट्ट की शादी ज्यादा समय तक नहीं चली क्योंकि डायरेक्टर की परवीन बाबी से अफेयर की खबरें सामने आईं.

Latest and Breaking News on NDTV

ढाई साल में किरण भट्ट और महेश भट्ट ने अलग होने का फैसला कर लिया.

Latest and Breaking News on NDTV

इस दौरान डायरेक्टर ने जहां पत्नी के साथ रहने का फैसला किया तो वहीं किरण ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया.

Latest and Breaking News on NDTV

इसके कुछ समय बाद महेश भट्ट को एक्ट्रेस सोनी राजदान से प्यार हुआ, वहीं कपल ने दो साल तक एक दूसरे को डेट किया.

Latest and Breaking News on NDTV

सोनी राजदान ने 1998 में सिमी ग्रेवाल के शो में महेश भट्ट की पहली पत्नी किरण भट्ट के साथ झगड़े के बारे में बात की.

Latest and Breaking News on NDTV

एक्ट्रेस ने कहा, "शायद कुछ समय के लिए, लेकिन समय के साथ वह दूर हो गया. अब हम बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, लेकिन हमारे बीच झगड़े होते थे.

Latest and Breaking News on NDTV

आगे सोनी राजदान ने कहा, शुरुआत में, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, तब प्रॉब्लम थीं. लेकिन उसके बाद, जब से मेरी उससे शादी हुई है, हम एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं."

Latest and Breaking News on NDTV

वहीं महेश भट्ट ने बताया कि पूजा भट्ट, जो उस समय 10 साल की थीं. उनसे कभी अपने अफेयर को नहीं छिपाया. गौरतलब है कि महेश भट्ट की दूसरी शादी से आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट हैं, जो बॉलीवुड में नाम कमा चुकी हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Soni Razdan, Mahesh Bhatt, Mahesh Bhatt First Wife, Kiran Bhatt, Kiran Bhatt Photo
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com