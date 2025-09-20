महेश भट्ट की पहली पत्नी की 10 फोटो, 5वीं देख कहेंगे- मम्मी से विरासत में मिली है पूजा भट्ट को खूबसूरती

महेश भट्ट बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने कई हिट फिल्में दीं, जिसमें अर्थ, सारांश, नाम, अवारगी और कश्मकश जैसी फिल्मों का नाम शामिल है. इसके अलावा उनके प्रोडक्शन हाउस विशेष फिल्मस ने राज, मर्डर, जिस्म, जन्नत और आशिकी 2 जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में खास जगह बनाई. लेकिन महेश भट्ट की इन फिल्मों से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ ज्यादा चर्चा में रहीं. दरअसल, डायरेक्टर महेश भट्ट ने दो शादियां की हैं, जिसमें से उनकी दूसरी पत्नी सोनी राजदान यानी आलिया भट्ट की मम्मी के बारे में तो सब जानते हैं. लेकिन उनकी पहली पत्नी किरण भट्ट यानी पूजा भट्ट की मम्मी के बारे में कम ही लोग जानते हैं.

दरअसल, महेश भट्ट ने 20 साल की उम्र में अपनी जिंदगी के प्यार किरण भट्ट से शादी की थी. वह उनकी जिंदगी में पहली महिला थीं.

शाही से पहले किरण भट्ट को लौरेन ब्राइट के नाम से जाना जाता था. हालांकि बाद में उन्होंने नाम बदल लिया.

कपल के दो बच्चे पूजा भट्ट और राहुल भट्ट हैं, जो बॉलीवुड के नामचीन लोगों की लिस्ट में हैं.

हालांकि किरण भट्ट के साथ महेश भट्ट की शादी ज्यादा समय तक नहीं चली क्योंकि डायरेक्टर की परवीन बाबी से अफेयर की खबरें सामने आईं.

ढाई साल में किरण भट्ट और महेश भट्ट ने अलग होने का फैसला कर लिया.

इस दौरान डायरेक्टर ने जहां पत्नी के साथ रहने का फैसला किया तो वहीं किरण ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया.

इसके कुछ समय बाद महेश भट्ट को एक्ट्रेस सोनी राजदान से प्यार हुआ, वहीं कपल ने दो साल तक एक दूसरे को डेट किया.

सोनी राजदान ने 1998 में सिमी ग्रेवाल के शो में महेश भट्ट की पहली पत्नी किरण भट्ट के साथ झगड़े के बारे में बात की.

एक्ट्रेस ने कहा, "शायद कुछ समय के लिए, लेकिन समय के साथ वह दूर हो गया. अब हम बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, लेकिन हमारे बीच झगड़े होते थे.

आगे सोनी राजदान ने कहा, शुरुआत में, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, तब प्रॉब्लम थीं. लेकिन उसके बाद, जब से मेरी उससे शादी हुई है, हम एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं."

वहीं महेश भट्ट ने बताया कि पूजा भट्ट, जो उस समय 10 साल की थीं. उनसे कभी अपने अफेयर को नहीं छिपाया. गौरतलब है कि महेश भट्ट की दूसरी शादी से आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट हैं, जो बॉलीवुड में नाम कमा चुकी हैं.