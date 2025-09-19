विज्ञापन

एकता कपूर की 10 रेयर खूबसूरत तस्वीरें, हर फोटो देखेंगे बार-बार, 8वीं पर बोलेंगे- ये खुद हीरोइन क्यों नहीं बनी

एकता कपूर ने बहुत कम उम्र में ही पर्दे के पीछे से काम करना शुरू कर दिया था और आज वह इंडियन सिनेमा के टॉप प्रोड्यूसर की लिस्ट में आती हैं. आइए देखते हैं एकता की यंग दिनों की इन 10 तस्वीरों को.

एकता कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें
नई दिल्ली:

टीवी की क्वीन एकता कपूर बीते तीन दशक से टीवी जगत पर राज कर रही हैं. वो बतौर प्रोड्यूसर ना सिर्फ डेली सोप बल्कि फिल्में भी प्रोड्यूस करती हैं. कई वेब-सीरीज पर भी वह पैसा लगा चुकी हैं. दिग्गज एक्टर जितेंद्र की बेटी अभिनय की दुनिया में इतना नाम कमा लेंगी किसी ने सोचा भी नहीं था. एकता ने बहुत कम उम्र में ही पर्दे के पीछे से काम करना शुरू कर दिया था और आज वह इंडियन सिनेमा के टॉप प्रोड्यूसर की लिस्ट में आती हैं. आइए देखते हैं एकता कपूर की यंग दिनों की इन 10 तस्वीरों को.

एकता कपूर का जन्म 7 जून 1975 को मुंबई (उस वक्त बॉम्बे) में हुआ था. वह बॉलीवुड एक्टर तुषार कपूर की बड़ी बहन हैं और फिल्म डायरेक्टर अभिषेक कपूर उनके कजिन हैं.

एकता कपूर के पिता जितेंद्र और मां शोभा कपूर हैं. एकता अपनी मां के साथ मिलकर शोज और फिल्मों को प्रोड्यूस करती हैं. दोनों मां-बेटी कई प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगा चुकी हैं.

प्रोड्यूसर ने साल 1994 में अपने पेरेंट्स संग मिलकर बालाजी टेलीफिल्म्स की शुरुआत की थी और इसके तहत एकता कपूर ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर जैसे दो सुपरहिट शो समेत कई शोज बनाए हैं.

एकता कपूर ने हॉरर शो कैप्टन हाउस से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद हम पांच, पड़ोसन, मानो या ना मानो जैसे शुरुआती शो से टीवी पर अपनी धाक जमाना शुरू कर दिया था.

एकता कपूर के हिट शोज की लिस्ट बहुत लंबी है. इसमें सबसे पॉपुलर की अगर बात करें तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कभी सौतन कभी सहेली, कसौटी जिंदगी की और कमस से शामिल हैं.

इसके अलावा साल 2001 में एकता कपूर ने बालाजी मोशन पिक्चर फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोला और उसके तहत सबसे पहले गोविंदा, सुष्मिता सेन और रंभा स्टारर फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता प्रोड्यूस की.

इसके बाद एकता कपूर ने मां के साथ मिलकर शूटआउट एट लोखंडवाला, के कंपनी, लव सेक्स और धोखा, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, रागिनी एमएमएस, शूटआउट एट वडाला, क्या कूल हैं हम, वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्में प्रोड्यूस की.

ड्रीम गर्ल, एक विलेन रिटर्न्स, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, द साबरमती रिपोर्ट भी प्रोड्यूस की हैं. एकता की अपकंमिग फिल्मों में मोहनलाल की वृषभ, अक्षय कुमार की भूत बंगला और सिद्धार्थ मल्होत्रा की वन: फोर्स ऑफ फॉरेस्ट शामिल हैं.

एकता कपूर एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला निर्माता हैं. 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 में उन्हें इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया था. एकता को भारत की कंटेंट क्वीन कहा जाता है.

एकता कपूर की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो वह 50 साल की हो चुकी हैं और अभी तक शादी नहीं रचाई है, लेकिन एकता ने एक बच्चा गोद लिया हुआ है. तुषार कपूर ने भी शादी नहीं की है.

