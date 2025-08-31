विज्ञापन
एशिया कप से पहले वर्ल्ड क्रिकेट के बड़े दिग्गज के भाई का हुआ निधन, शाहीन अफरीदी ने दिया सहारा

Rashid Khan’s Brother is No more: एशिया कप के आगाज से पहले एक बड़ा झटका लगा है. राशिद खान के भाई का निधन हो गया है.

एशिया कप से पहले वर्ल्ड क्रिकेट के बड़े दिग्गज के भाई का हुआ निधन, शाहीन अफरीदी ने दिया सहारा
Rashid Khan’s Brother is No more:
  • अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान के बड़े भाई हाजी अब्दुल हलीम शिनवारी का निधन हो गया है
  • बड़े भाई के निधन की खबर सुनकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी राशिद खान से मिलने पहुंचे थे
  • अफगानिस्तान-पाकिस्तान की टीमें यूएई में त्रिकोणीय T20 सीरीज खेल रही हैं, पहले मैच में पाकिस्तान को जीत मिली
Rashid Khan's Brother Passes Away: एशिया कप के पहले दिग्गज क्रिकेट को तगड़ा झटका लगा है. अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान के बड़े भाई का निधन हो गया है. राशिद खान के  बड़े भाई हाजी अब्दुल हलीम शिनवारी अब इस दुनिया में नहीं हैं. कई अफ़ग़ानिस्तानी खिलाड़ियों ने एक्स पर यह खबर साझा की है. राशिद खान के बड़े भाई हाजी अब्दुल हलीम के निधन की खबर सुनकर फैन्स भी निराश हैं. वहीं, राशिद खान के बड़े भाई के निधन की खबर को जानकर पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी राशिद खान से मिलने पहुंचे थे. शुक्रवार को पाकिस्तानी टीम की ओर से भी एक भावुक श्रद्धांजलि दी गई, बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीम इस समय यूएई में हैं, जहां टीमें त्रिकोणीय टी-20 सीरीज खेलने पहुंची है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहले टी20 मैच के बाद एक वीडियो वायरल वायरल है जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी राशिद खान को  ढांढस बंधाया. 

पहले मैच की बात (United Arab Emirates T20I Tri-Series 2025 ) करें तो पाकिस्तान के हरफनमौला प्रदर्शन ने सुर्खियां बटोरीं, जबकि एशिया कप से ठीक एक सप्ताह पहले शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान को 39 रनों से हार का सामना करना पड़ा है.  भले ही अफगानिस्तान की टीम मैच हार गई लेकिन राशिद खान ने अपनी बल्लेबाजी से कमाल किया.  राशिद ने 16 गेंदों में 39 रनों की तूफानी पारी में 5 छक्के और 1 चौका लगाया, लेकिन पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ हारिस रऊफ़ का शिकार बने .  

इससे पहले, सलमान आगा के चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक ने पाकिस्तान को जीत दिलाई.  सलामी बल्लेबाज़ साहिबज़ादा फरहान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 10 गेंदों में दो छक्के और एक चौका लगाकर 21 रन बनाए, जिसके बाद उन्होंने पारी को संभाला.  आगा ने 36 गेंदों में तीन छक्कों और तीन चौकों की मदद से नाबाद 53 रनों की पारी खेली, जिससे पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 182 रन बनाए थे. अफगानिस्तान की टीम 19.5 ओवर में 143 रन ही बना सकी. (Afghanistan vs Pakistan, 1st Match)

