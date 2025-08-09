विज्ञापन
"मैंने जल्द क्रिकेट शुरू करके गलती की..." करामाती राशिद खान का चौंकाने वाला बयान

Rashid Khan Big Statement: राशिद खान को वनडे विश्व कप-2023 के बाद पीठ की सर्जरी करवानी पड़ी थी. इस खिलाड़ी का मानना है कि सर्जरी के तुरंत बाद क्रिकेट मैदान पर वापसी करके उन्होंने गलती कर दी.

"मैंने जल्द क्रिकेट शुरू करके गलती की..." करामाती राशिद खान का चौंकाने वाला बयान
Rashid Khan: राशिद ने चोट के बाद वापसी क लेकर बयान दिया है
  • अफगानिस्तान के प्रमुख लेग-स्पिनर राशिद खान को वनडे विश्व कप-2023 के बाद पीठ की सर्जरी करवानी पड़ी थी.
  • राशिद ने माना कि सर्जरी के तुरंत बाद वापसी करना बड़ी गलती रही. उन्होंने खुद को पूरी तरह ठीक नहीं होने दिया.
  • आईपीएल 2025 के बाद राशिद खान ने करीब दो महीने का ब्रेक लेकर अपनी फिटनेस और स्ट्रेंथ पर काम किया.
Rashid Khan: अफगानिस्तान के प्रमुख लेग-स्पिनर राशिद खान को वनडे विश्व कप-2023 के बाद पीठ की सर्जरी करवानी पड़ी थी. इस खिलाड़ी का मानना है कि सर्जरी के तुरंत बाद क्रिकेट मैदान पर वापसी करके उन्होंने गलती कर दी. आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस (जीटी) के लिए खेलने वाले राशिद खान ने करीब दो महीने का ब्रेक लिया. इसके बाद शपगीजा क्रिकेट लीग में नजर आए. अगस्त में द हंड्रेड लीग में उन्होंने लंदन स्पिरिट के खिलाफ 11 रन देकर तीन शिकार किए.

राशिद खान ने 'ईएसपीएनक्रिकइन्फो' से कहा, "आईपीएल के बाद मुझे ऐसे ब्रेक की जरूरत थी, जिसमें मेरा शरीर सामान्य हो सके. मैंने अपनी स्ट्रेंथ पर थोड़ा काम किया. विशेष रूप से पीठ की सर्जरी से वापसी के बाद, मेरे पास ठीक होने के लिए ज्यादा समय नहीं था. उस समय मैंने जल्दी क्रिकेट शुरू करके गलती की. मुझे लगता है कि मैंने खुद को पूरी तरह ठीक नहीं होने दिया और उस समय थोड़ा जोर डाला, जिसका नुकसान अब दिख रहा है. आईपीएल (2025) के बाद मुझे लगा कि दो महीने की छुट्टी चाहिए, ताकि अपनी फिटनेस पर ध्यान दे सकूं."

राशिद खान ने अफगानिस्तान को पुरुष टी20 विश्व कप-2024 के सेमीफाइनल तक पहुंचाया, लेकिन पीठ और हैमस्ट्रिंग की चोटों के कारण उन्हें बीबीएल और पीएसएल से बाहर होना पड़ा. राशिद जनवरी 2025 में बुलावायो में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए लौटे. उन्होंने 55 ओवरों में 11 विकेट लेकर 'प्लेयर ऑफ द मैच' खिताब अपने नाम किया. उस मेहनत का शारीरिक असर चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल 2025 में उनके प्रदर्शन पर साफ दिखाई दिया.

राशिद खान ने कहा,"जब मैंने सर्जरी के बाद क्रिकेट में वापसी की, तो मुझे कहा गया कि लंबी अवधि के फॉर्मेट (टेस्ट और वनडे) में इतनी जल्दी वापसी न करूं, क्योंकि इससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला था. सर्जरी के बाद खेलना शुरू करने के लगभग आठ-नौ महीने बाद, मैंने बुलावायो टेस्ट में 65 (55) ओवर फेंके. इससे मुझे थोड़ी तकलीफ हुई. उस समय मुझे इसका एहसास हुआ."

राशिद खान ने आगे कहा,"मुझे टेस्ट खेलने नहीं उतरना चाहिए था. टी20 में तो आप खुद को संभाल सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के फॉर्मेट के लिए मुझे सलाह दी गई थी कि कुछ समय के लिए इससे दूर रहना चाहिए. मैंने इसी तरह की गलती की, लेकिन टीम को इसकी जरूरत थी. उस समय मैंने थोड़ी जल्दबाजी की और खुद को समय नहीं दिया. बाद में मुझे इसका एहसास हुआ."

आईपीएल 2025 खत्म होने के बाद, राशिद अमेरिका में एमएलसी से हट गए. उन्होंने रिकवरी पर फोकस किया. जिम में अपनी पीठ के निचले हिस्से के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की. हफ्ते में दो-तीन बार स्पॉट बॉलिंग भी की. साथ ही बल्लेबाजी का भी अभ्यास किया. राशिद खान ने बताया,"आईपीएल खत्म होने के बाद तीन हफ्तों तक मैंने गेंद को हाथ नहीं लगाया. मैंने अपना अधिकांश समय परिवार के साथ बिताया. उनके साथ घूमा और मजे किए. मैंने बस तरोताजा होने के लिए यही किया, और फिर वापस लय में आया."

Rashid Khan Arman, Cricket, Gujarat Titans
