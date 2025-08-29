'शायद आज का दिन मेरे लिए...', डायमंड लीग में गोल्ड से कैसे चूक गए नीरज चोपड़ा? खुद बताई वजह

Neeraj Chopra, Diamond League 2025: देश के दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा लगातार तीसरी बार डायमंड लीग फाइनल्स में उपविजेता रहे. उम्मीद जताई जा रही थी कि एक बार फिर से वो गोल्ड अपने नाम कर सकते हैं. मगर ऐसा नहीं हो सका. जर्मनी के जूलियन वेबर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड अपने नाम किया. मैच के बाद जब नीरज से सवाल किया गया कि आपका दिन आज कुछ खास नहीं रहा. इसके जवाब मे उन्होंने कहा, 'बिल्कुल जी. खेल में कुछ दिन कठिन होते हैं. शायद आज का दिन मेरे लिए बहुत कठिन था. पता नहीं टाइमिंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन लास्ट थ्रो में मैंने खुद को काफी पुश किया. 85 मीटर के करीब मैनेज किया. जूलियन के लिए मैं काफी खुश हूं. उन्होंने आज बहुत अच्छा थ्रो किया. फिलहाल हमारे पास समय है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए. वो मेरा इस साल के लिए सबसे बड़ा गोल है. अभी जरूरत है चीजों को समझने के लिए कि क्या गड़बड़ है. उसे वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले ठीक करना होगा.'

आपको बात दें कि बीते गुरुवार को जूलियन वेबर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दो बार 90 मीटर से अधिक की दूरी तक थ्रो किया और पहली बार ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहे.

मैच के दौरान चोपड़ा ने 84.35 मीटर के अपने शुरुआती प्रयास के बाद पांचवें राउंड तक तीसरे स्थान पर थे, लेकिन 85.01 मीटर के अपने अंतिम प्रयास से वह दूसरे स्थान पर पहुंच गए. तथा उन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता त्रिनिदाद और टोबैगो के केशोर्न वाल्कोट को पीछे छोड़ दिया, जो 84.95 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

वेबर ने अपने दूसरे प्रयास में 91.57 मीटर का थ्रो फेंककर इस सीजन में दुनिया में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जो उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ था. (भाषा इनपुट के साथ)

