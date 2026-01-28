रॉजस्थान रॉयल्स पर बरसेगा छप्पर फाड़ पैसा, मिला बिलियन डॉलर ऑफर, बनेगी IPL इतिहास की सबसे मंहगी टीम

Rajasthan Royals Receiving record-breaking offers: राजस्थान रॉयल्स के लिए पिछले दो आईपीएल सीजन भले ही अच्छे नहीं रहो हो, लेकिन फ्रेंचाइजी आर्थिक रूप से मजबूत रही. इस सीजन की शुरुआत से पहले फ्रेंचाइजी ने संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स से ट्रेड किया और इस जानकारी के बाद ही रिपोर्ट्स आई की फ्रेंचाइजी बिकने जा रही है. वहीं अब खबर है कि राजस्थान रॉयल्स को बिलियन डॉलर के ऑफर मिल रहे हैं और अगर सौदा पक्का होता है तो राजस्थान लीग इतिहास में बिकने वाली सबसे महंगी टीम बन सकती है.

राजस्थान रॉयल्स का स्वामित्व फिहलाल इमर्जिंग मीडिया वेंचर्स, रेडबर्ड कैपिटल पार्टनर्स और टाइगर ग्लोबल के पास है. रिपोर्ट्स की मानें तो राजस्थान को खरीदने के लिए टाइम्स इंटरनेट, ब्लैकस्टोन इंक. और कार्लिल ग्रुप इंक बोली लगा रहे हैं. बोली लगाने वालों में अमेरिकी उद्यमी काल सोमानी भी हैं.

काल सोमानी के पास पहले ही फ्रेंचाइजी में कुछ हिस्सेदारी है और वो इसे बढ़ाने जा रहे हैं. काल सोमानी वाले के नेतृत्व वाले कॉन्सोडियम ने फ्रेंचाइजी को शुरुआती तौर पर 1.3 अरब डॉलर (लगभग 11956 करोड़ रुपये) का ऑफर दिया है. अगर यह सौदा पक्का होता है तो रॉयल्स लीग के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी बिकने वाली टीम बन जाएगी.

राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में आईपीएल का पहला सीज़न जीता था. लेकिन उसके बाद से वे केवल एक बार फाइनल में पहुंचे, 2022 में जहां उन्हें गुजरात टाइटन्स से हार का सामना करना पड़ा. 2022 सीज़न के बाद से राजस्थान का प्रदर्शन लगातार गिरता चला गया, जिसके परिणामस्वरूप आईपीएल 2025 के बाद टीम में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए.

हालांकि, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, रियान पराग जैसे युवा सुपरस्टार खिलाड़ियों ने फ्रेंचाइजी की स्टार वैल्यू में जरूर इजाफा किया है. राजस्थान ने संजू को चेन्नई को सौंपा तो उनसे रवींद्र जडेजा और सैम करन का ट्रेड किया. जब यह ट्रे़ड की जानकारी आई थी, तभी से ऐसी रिपोर्ट्स भी आईं कि फ्रेंचाइजी के मालिक इससे निकलना चाहते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बिक्री प्रक्रिया का संचालन रेइन ग्रुप द्वारा किया जा रहा है, जिसने चेल्सी (2022) और मैनचेस्टर यूनाइटेड (2024) जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लबों की खरीद प्रक्रिया का संभाला था.

आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी और तब कोई भी टीम 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर में नहीं बिकी थी. सबसे अधिक बोली मुंबई के लिए लगाई गई थी. 111.90 मिलियन डॉलर की.

इन राशियों में बिकी थीं टीमें

टीम प्राइस साल मुंबई इंडियंस 111.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2008 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 111.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2008 डेक्कन चार्जर्स (मौजूदा समय में सनराइजर्स हैदराबाद) 107.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2008 चेन्नई सुपर किंग्स 91.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2008 दिल्ली डेयरडेविल्स (मौजूदा समय में दिल्ली कैपिटल्स) 84.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2008 किंग्स XI पंजाब (मौजूदा समय में पंजाब किंग्स) 76.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2008 कोलकाता नाइट राइडर्स 75.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2008 राजस्थान रॉयल्स 67.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2008 लखनऊ सुपर जायंट्स ₹7090 करोड़ 2021 गुजरात टाइटंस ₹5,625 करोड़ 2021

बीते 18 सालों में लीग दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग बन चुकी है. फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू में भी इजाफा हुआ है. टीम 2025 के अनुसार सभी टीमों की ब्रांड वैल्यू चेन्नई सुपर किंग्स 122 मिलियन अमेरिकी डॉलर मुंबई इंडियंस 119 मिलियन अमेरिकी डॉलर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 117 मिलियन अमेरिकी डॉलर कोलकाता नाइट राइडर्स 109 मिलियन अमेरिकी डॉलर सनराइजर्स हैदराबाद 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर राजस्थान रॉयल्स 81 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिल्ली कैपिटल्स 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर गुजरात टाइटंस 69 मिलियन अमेरिकी डॉलर पंजाब किंग्स 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर लखनऊ सुपर जायंट्स 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर

राजस्थान रॉयल्स से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बिकने की खबरें थी. फ्रेंचाइजी की मालिक ने इसके लिए अधिकारिक जानकारी भी दी है. आदार पूनावाला ने बीते दिनों ही फ्रेंचाइजी को खरीदने को लेकर ट्वीट किया था. अदार पूनावाला के लिखा था,"आने वाले कुछ महीनों में हम आईपीएल की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक @RCBTweets के लिए एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी बोली लगाएंगे."

