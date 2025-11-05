अंडर-19 विश्व कप से पहले राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय को बड़ा मौका, इस टूर्नामेंट में बल्ले से जमाएंगे रंग

Rahul Dravid Son Anvay in U19 One-Day Challenger Trophy: महान भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को मंगलवार को हैदराबाद में बुधवार से शुरू होने वाली पुरुष अंडर-19 वन-डे चैलेंजर ट्रॉफी के लिए चार टीमों में से एक में शामिल किया गया. शीर्ष क्रम के बल्लेबाज और विकेटकीपर, इस युवा खिलाड़ी को इस टूर्नामेंट की टीम सी में शामिल किया गया है. यह टूर्नामेंट हर साल आयोजित किया जाता है और युवा क्रिकेटरों को अपना कौशल दिखाने का एक मंच प्रदान करता है.

समित के छोटे भाई अन्वय, जिन्होंने महाराजा टी20 केएससीए ट्रॉफी में शीर्ष क्रम के बल्लेबाज के रूप में कुछ मैच खेले हैं, एक आक्रामक बल्लेबाज हैं. बीसीसीआई की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, "जूनियर चयन समिति ने 5-11 नवंबर, 2025 तक हैदराबाद में होने वाली आगामी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पुरुष अंडर-19 वन-डे चैलेंजर ट्रॉफी के लिए टीमों का चयन किया है."

एरॉन जॉर्ज की अगुवाई वाली टीम सी, अंडर-19 वन-डे चैलेंजर ट्रॉफी में अपने अभियान की शुरुआत शुक्रवार को वेदांत त्रिवेदी की अगुवाई वाली टीम बी के खिलाफ करेगी.

टीम ए: विहान मल्होत्रा ​​(सी) (पीसीए), अभिज्ञान कुंडू (वीसी और डब्ल्यूके) (एमसीए), वंश आचार्य (एससीए), बालाजी राव (डब्ल्यूके) (सीएससीएस), लक्ष्य रायचंदानी (सीएयू), विनीत वी.के (टीएनसीए), मार्कंडेय पांचाल (यूटीसीए), सात्विक देसवाल (सीएपी), वी यशवीर (एचवाईसीए), हेमचुदेशन जे (टीएनसीए), आर.एस. अंबरीश (टीएनसीए), हनी प्रताप सिंह (आरसीए), वासु देवानी (जीसीए), युधाजीत गुहा (सीएबी), इशान सूद (पीसीए)

टीम बी: वेदांत त्रिवेदी (सी) (जीसीए), हरवंश सिंह (वीसी और डब्ल्यूके) (एससीए), वाफी कच्ची (एचवाईसीए), सागर विर्क (पीसीए), सायन पॉल (सीएबी), वेदांत सिंह चौहान (पीसीए), प्रणव पंत (डीडीसीए), एहित सलारिया (डब्ल्यूके) (यूटीसीए), बी.के. किशोर (टीएनसीए), अनमोलजीत सिंह (पीसीए), नमन पुष्पक (एमसीए), डी दीपेश (टीएनसीए), मोहम्मद मलिक (एचवाईसीए), महामद यासीन सौदागर (एमसीए), वैभव शर्मा (केएससीए)

टीम सी: एरोन जॉर्ज (सी) (एचवाईसीए), आर्यन यादव (वीसी) (पीसीए), अंकित चटर्जी (सीएबी), मणिकांत शिवानंद (केएससीए), राहुल कुमार (पीसीए), यश कासवनकर (गोवा सीए), अन्वय द्रविड़ (डब्ल्यूके) (केएससीए), युवराज गोहिल (डब्ल्यूके) (एससीए), खिलान ए पटेल (जीसीए), कनिष्क चौहान (एचसीए), आयुष शुक्ला (एमपीसीए), हेनिल पटेल (जीसीए), लक्ष्मण प्रुथी (डीडीसीए), रोहित कुमार दास (सीएबी), मोहित उलवा (एससीए)

टीम डी: चंद्रहास दाश (सी) (सीएबी), मौल्यराजसिंह चावड़ा (वीसी) (जीसीए), शांतनु सिंह (यूपीसीए), अर्नव बुग्गा (डीडीसीए), अभिनव कन्नन (टीएनसीए), कुशाग्र ओझा (आरसीए), आर्यन सकपाल (डब्ल्यूके) (एमसीए), ए रापोल (डब्ल्यूके) (एचवाईसीए), विकल्प तिवारी (सीएससीएस), मोहम्मद एनान (केसीए), अयान अकरम (यूपीसीए), उधव मोहन (डीडीसीए), आशुतोष महिदा (बीसीए), एम तोशिथ यादव (आंध्र सीए), सोलिब तारिक (जेकेसीए)