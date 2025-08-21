विज्ञापन
'मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि...', रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर चर्चा के बीच राहुल द्रविड़ का बड़ा बयान

Rahul Dravid on Rohit Sharma Captaincy: द्रविड़ ने पुरानी यादों में खोकर उन दिनों को याद किया जब वह इस खिलाड़ी के साथ मिलकर काम करते थे.

'मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि...', रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर चर्चा के बीच राहुल द्रविड़ का बड़ा बयान
  • पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने रोहित शर्मा के साथ लगभग तीन साल तक काम करने के अपने अनुभव साझा किए
  • 2024 में भारत ने टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल पुरानी जीत हासिल की
  • द्रविड़ के अनुसार रोहित शर्मा शुरुआत से ही टीम की परवाह करते थे और कप्तानी में स्पष्ट थे
Rahul Dravid on Rohit Sharma Captaincy: भारत के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने पूर्व टी20ई और टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा के साथ लगभग तीन साल तक काम करने के अपने अनुभव साझा किए. द्रविड़ और रोहित की जोड़ी ने ही 2024 में आईसीसी टी20 विश्व कप ट्रॉफी के लिए भारत की 17 साल पुरानी प्यास को खत्म किया. बारबाडोस में हुए ऐतिहासिक फाइनल में, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में हराकर प्रतिष्ठित टी20 विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम की. भारतीय खेमे में, द्रविड़ सहित, जो अपने खेल के दिनों से ही अपने शांत और निश्चिंत व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, भावनाओं से भर गए. रोहित ने अपने आंसू छिपाते हुए ज़मीन पर अपना चेहरा छिपा लिया, जबकि द्रविड़ ने खुशी से दहाड़ते हुए खिताब हवा में उठा लिया. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 वनडे विश्व कप फाइनल का दर्द गायब हो गया और पूरा देश खुशी से झूम उठा.

द्रविड़ ने पुरानी यादों में खोकर उन दिनों को याद किया जब वह रोहित के साथ मिलकर काम करते थे. पूर्व भारतीय मुख्य कोच का मानना ​​है कि रोहित, जो टीम की बहुत परवाह करते थे, पहले दिन से ही इस बात को लेकर स्पष्ट थे कि उन्हें टीम को कैसे चलाना है.

"मुझे लगता है कि यह वाकई बहुत अच्छा था. सबसे पहले, उन्हें टीम की बहुत परवाह थी. मुझे लगता है कि पहले दिन से ही वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि उन्हें टीम को कैसे चलाना है और उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है. और यह एक कप्तान और कोच के साथ किसी भी रिश्ते में, और खासकर जिस तरह से मैं कोचिंग करता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है," द्रविड़ ने कुट्टी स्टोरीज़ पर पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन से बात करते हुए कहा.

'द वॉल' की उपाधि पाने वाले द्रविड़ का मानना ​​है कि रोहित की पिछली कप्तानी उपलब्धियों ने टीम और माहौल को अपनी इच्छानुसार ढालने के उनके उद्देश्य में अहम भूमिका निभाई. द्रविड़ ने कहा, "मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि यह कप्तान की टीम होनी चाहिए. मैं एक खिलाड़ी रहा हूं और कप्तान भी. लेकिन एक कप्तान को टीम का नेतृत्व उस दिशा में करना होता है जिस दिशा में वह जाना चाहता है और आपको उसका समर्थन और मदद करनी होती है. बेशक, आपको कभी-कभी कप्तान को स्पष्टता लाने और यह समझने में मदद करनी होती है कि क्या ज़रूरी है."

"लेकिन रोहित के मामले में, मुझे लगता है कि वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि वह टीम से क्या चाहते हैं, वह कैसा माहौल चाहते हैं, वह कैसा माहौल चाहते हैं, वह चीजों को कैसे चलाना चाहते हैं. मुझे लगता है कि उनके पास इतने वर्षों का अनुभव है, इससे वास्तव में मदद मिली. वह इन बातों को लेकर बहुत स्पष्ट थे," उन्होंने निष्कर्ष निकाला.

टी20 विश्व कप जीत के बाद द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त हो गया, और रोहित ने भी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अपने अंतिम नृत्य की घोषणा की. गौतम गंभीर को द्रविड़ का उत्तराधिकारी माना गया, जिसने भारतीय क्रिकेट में एक नई सुबह का संकेत दिया. वहीं, सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली और अगले साल घरेलू मैदान पर खिताब बचाने की कोशिश करेंगे.

