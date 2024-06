VIDEO: जिसका खतरा था वहीं हुआ, राहुल द्रविड़ की भविष्यवाणी हुई सच

Rahul Dravid Prediction True: टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज तो हो गया है, लेकिन कई क्रिकेटर अमेरिका और वेस्टइंडीज की पिचों से खुश नहीं हैं. लोग लगातार मैदान की स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं. टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच राहुल द्रविड़ भी इसपर अपना विचार रख चुके हैं. उनका मानना है कि यहां की जमीन थोड़ी नरम और स्पंजी है. जहां आप हैमस्ट्रिंग और पिंडलियों पर इसका असर महसूस कर सकते हैं.

वेस्टइंडीज बनाम पापुआ न्यू गिनी मैच के दौरान यह देखने को भी मिला. मैच के दौरान गेंद को रोकने के प्रयास में जब पापुआ के खिलाड़ी ने मैदान में डाइव लगाया तो उसका पैर जमीन गीली होने की वजह से फंस गया. इस दौरान मैदान में फिसल नहीं पाने की वजह से वह मुंह के बगल सीमा रेखा के पास गिर और उसे बुरी तरह से चोटिल भी हो गया.

Rahul Dravid said, "the ground is a bit soft and spongy, guys could feel the effect on the hamstring and calves".

❌Same was seen in West Indies vs Papua New Guinea

👏This is exactly what Dravid meant

pic.twitter.com/k4VW1BIBqc