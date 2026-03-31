Punjab Kings vs Gujarat Titans LIVE Score , IPL 2026: पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) और गुजरात टाइटंस (जीटी) के बीच मंगलवार को मुल्लांपुर के महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का चौथा मुकाबला खेला जाना है. दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतकर शानदार तरीके से अपने नए अभियान की शुरुआत करना चाहेंगी. इस मुकाबले में भारत के व्हाइट-बॉल क्रिकेट के दो मुख्य खिलाड़ी शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर मुख्य आकर्षण होंगे. एक ओर गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल के हाथ में है, तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स की कमान संभालेंगे.
यह आईपीएल सीजन गिल के लिए बेहद अहम होगा. उनके पास भारतीय टी20 टीम में अपनी जगह फिर से बनाने का मौका होगा. गिल भारत की वनडे और टी20 टीम के कप्तान हैं. एक समय टी20 टीम के उप-कप्तान बनाए जाने के बावजूद, फॉर्म में गिरावट के कारण गिल टी20 विश्व कप टीम में जगह नहीं बना पाए थे.
2023 सीजन के बाद हार्दिक पांड्या के टीम छोड़ने से, गिल की कप्तानी पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. 2022 में अपने पहले ही सीजन में खिताब जीतने के बाद से, गुजरात टाइटंस ने लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम के तौर पर अपनी एक खास पहचान बनाई है, और वे नियमित रूप से प्लेऑफ तक पहुंचते रहे हैं. वे इस नए सीजन में एक मजबूत और स्थिर टीम के साथ उतर रहे हैं, उन्होंने अपनी टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों को रिटेन किया है. एक बार फिर वे अपने मजबूत टॉप-ऑर्डर पर ही काफी हद तक निर्भर रहेंगे.
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PBKS vs GT LIVE Score: गुजरात के लिए सिरदर्द बन सकते हैं ये 5 खिलाड़ी
प्रियांश आर्या: प्रियांश आर्या ने आईपीएल 2025 में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा था. प्रियांश पावरप्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. प्रियांश ने पिछले सीजन खेले 17 मुकाबलों में 179 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 475 रन बनाए थे. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने टूर्नामेंट में एक शतक और दो अर्धशतक लगाए थे. प्रियांश अगर लय में नजर आए, तो गुजरात के गेंदबाजी अटैक की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं.
श्रेयस अय्यर: पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए पिछले सीजन बतौर बल्लेबाज लाजवाब रहा था. अय्यर ने 17 मुकाबलों में 175 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 604 रन बनाए थे. श्रेयस को नंबर तीन की पोजीशन रास आई थी. अय्यर पारी को बुनने के साथ-साथ तेजी से रन भी बटोर सकते हैं. यही कारण है कि वह गुजरात के लिए इस मुकाबले में सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं.
मार्को जानसेन: साउथ अफ्रीका के स्टार ऑलराउंडर मार्को जानसेन गेंद और बल्ले दोनों से अहम योगदान देने के लिए जाने जाते हैं. गुजरात टाइटंस के लिहाज से बुरी खबर यह है कि जानसेन की हालिया फॉर्म काफी अच्छी चल रही है. हाल ही में खत्म हुए टी20 विश्व कप 2026 में जानसेन ने सिर्फ 6 मुकाबलों में 11 विकेट निकाले थे. वहीं, जानसेन अंत के ओवरों में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मैच का रुख पलटने का दमखम रखते हैं.
युजवेंद्र चहल: आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल अपनी घूमती गेंदों से गुजरात के बल्लेबाजों की अग्निपरीक्षा ले सकते हैं. चहल के लिए पिछला सीजन अच्छा रहा था और उन्होंने 14 मुकाबलों में कुल 16 विकेट निकाले थे. खास बात यह है कि चहल अहम समय पर विकेट निकालने का हुनर बखूबी जानते हैं. इसके साथ ही वह अंतिम ओवरों में गेंदबाजी करते हुए भी नजर आएंगे.
अर्शदीप सिंह: गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी ताकत उनका टॉप ऑर्डर है. पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह गुजरात के टॉप ऑर्डर को बिखेरने का दमखम रखते हैं। अर्शदीप की हवा में लहराती गेंदें और बेहतरीन यॉर्कर गुजरात के बल्लेबाजों को खासा परेशान कर सकती है. आईपीएल 2025 में अर्शदीप ने 17 मुकाबलों में 21 विकेट निकाले थे.
IPL 2026, PBKS vs GT: ओपनर vs ओपनर की जंग, कौन मारेगा बाजी
IPL 2026 PBKS vs GT: आईपीएल 2026 का चौथा मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाना है. इस मैच को कौन जीतेगा, इसका फैसला पावरप्ले में ही हो सकता है, क्योंकि आज पिछले सीजन के बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी के बीच जंग देखने को मिलेगी. जहां साई और गिल का औसत काफी बेतहत था, तो प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य का स्ट्राइक रेट शानदार.
Punjab Kings vs Gujarat Titans LIVE Score: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
गुजरात और पंजाब के बीच अभी तक 6 मैच हुए हैं. इस दौरान दोनों ही टीमें 3-3 मुकाबले अपने नाम करने में सफल हुई हैं. आंकड़े बताते हैं कि किसी भी टीम का पलड़ा भारी नहीं है.
Punjab Kings vs Gujarat Titans LIVE Score: खिताब से चूक गई थी दोनों टीमें
पिछले सीजन पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में पहुंचने में सफल हुई थी. पंजाब को फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 6 रन से हार का सामना करना पड़ा था.जबकि गुजरात को प्लेऑफ में मुंबई के खिलाफ 20 रन से हार मिली थी. ऐसे में दोनों टीमें इस बार बेकरार होंगी.
Punjab Kings vs Gujarat Titans LIVE: ऐसी हैं दोनों टीमें
पंजाब किंग्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद (विकेटकीपर), जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, मिशेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, मार्को जानसेन, लॉकी फर्ग्यूसन, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद.
गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, इशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, अरशद खान, अनुज रावत, कुलवंत खेजरोलिया, गुरनूर बराड़, एम शाहरुख खान.
PBKS vs GT LIVE: आज गुजरात के सामने पंजाब
पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) और गुजरात टाइटंस (जीटी) के बीच मंगलवार को मुल्लांपुर के महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का चौथा मुकाबला खेला जाना है.