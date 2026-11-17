आईपीएल 2027 की रिटेंशन और रिलीज लिस्ट से पहले सबसे बड़ा धमाका पंजाब किंग्स ने किया है. उन्होंने पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस से हार्दिक पांड्या के बदले अर्शदीप सिंह को ट्रेड किया. अर्शदीप सिंह आईपीएल के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक हैं. फ्रेंचाइजी के को-ऑनर नेस वाडिया ने इस खिलाड़ी के जाने को इमोशनल फैसला बताया. वहीं निगाहें इस पर थी कि क्या फ्रेंचाइजी मार्कस स्टोइनिस को रिलीज करेगी या नहीं. हालांकि, फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिटेन करने का फैसला लिया है. पंजाब ने कुल छह खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड से रिलीज किया है.

मंगलवार को IPL में खिलाड़ियों को रिटेन करने की समय-सीमा से पहले, पंजाब किंग्स ने जिन छह खिलाड़ियों को रिलीज किया है, उनमें न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मिशेल ओवेन शामिल हैं. रिलीज किए गए भारतीय खिलाड़ियों में सबसे प्रमुख नाम निहाल वढेरा का है. इनके अलावा, फ्रेंचाइजी ने पायला अविनाश, विशाल निषाद और परवीन दुबे को भी टीम से बाहर कर दिया है.

काफी सोच-विचार के बाद, फ्रेंचाइजी ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस को टीम में बनाए रखने (रिटेन करने) का फैसला किया है. हालांकि, टीम में पहले से ही कई ऑलराउंडर मौजूद हैं, और मुंबई इंडियंस के साथ हुए एक बड़े ट्रेड के जरिए हार्दिक पांड्या के टीम में शामिल होने से यह संख्या और भी बढ़ गई है.

टीम में मौजूद अन्य ऑलराउंडरों में दक्षिण अफ्रीका के मार्को जानसेन और अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई शामिल हैं. पांड्या को टीम में लाने के बदले अर्शदीप सिंह को रिलीज करने के बाद, अब पंजाब किंग्स अगले महीने होने वाली नीलामी में अपनी गेंदबाजी को मजबूत करने पर ध्यान देगी.

IPL के एक सूत्र ने बताया, "टीम ने छह खिलाड़ियों को रिलीज करने का फैसला किया है. स्टोइनिस को रिटेन किया गया है क्योंकि हेड कोच रिकी पोंटिंग के नेतृत्व में टीम मैनेजमेंट का उन पर पूरा भरोसा है. पिछले साल की तुलना में इस बार टीम में खिलाड़ियों की संख्या कम होगी." सूत्र ने आगे कहा,"ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों को टीम में रखने का कोई मतलब नहीं है जिन्हें खेलने का मौका ही न मिले. यह उन खिलाड़ियों के लिए भी मुश्किल हो जाता है."

फर्ग्यूसन ने 2026 में फ्रेंचाइजी के लिए तीन मैच खेले, जिसमें उन्होंने 66 गेंदों में 141 रन दिए. 2026 सीजन के दूसरे हाफ में गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन के कारण पंजाब किंग्स को नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से शानदार शुरुआत के बावजूद टीम प्ले-ऑफ में जगह नहीं बना सकी.

ओवेन पिछले सीजन में एक भी मैच नहीं खेले, जबकि वढेरा ने आठ मैचों में हिस्सा लिया और 114.04 के स्ट्राइक रेट से केवल 65 रन बनाए. अविनाश और निषाद ने अभी तक IPL में डेब्यू नहीं किया है, वहीं दुबे को पिछले सीजन में सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला था. स्टोइनिस के अलावा, पंजाब किंग्स ने जिन अन्य ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को रिटेन किया है, उनमें कूपर कोनोली, बेन द्वारशुइस और जेवियर बार्टलेट शामिल हैं.

पंजाब ने किन खिलाड़ियों को किया रिलीज: लॉकी फर्ग्यूसन, मिच ओवेन, नेहल वढेरा, पायला अविनाश, प्रवीण दुबे और विशाल निषाद.

पंजाब के बजट में अब 10.1 करोड़ फ्री हुए हैं.

(अपडेट जारी है.)