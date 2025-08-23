कौन है इस युग का सबसे फिट क्रिकेटर? वीरेंद्र सहवाग ने बताया सटीक नाम

Virat Kohli : विराट कोहली के खेल की पूरी दुनिया दीवानी है. यही नहीं लोग उनके फिटनेस के भी कायल हैं. देश के युवा खिलाड़ी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और उनके जैसा फिटनेस हासिल करना चाहते हैं. टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी किंग कोहली के फिटनेस की सराहना की है. 46 वर्षीय पूर्व सलामी बल्लेबाज का कहना है कि विराट कोहली इस युग के सबसे फिट क्रिकेटर हैं.

विराट के फिटनेस का राज

मौजूदा समय के भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग बाहरी खानों से काम चला रहे हैं. वहीं विराट कोहली जंक फूड और डेयरी उत्पादों से बिलकुल दूर रहते हैं. चिप्स, बर्गर, पिज्जा और अन्य प्रोसेस्ड स्नैक्स खाने से वह बचते हैं. इसके अलावा वह किसी भी डेयरी प्रोडक्ट का सेवन नहीं करते हैं.

शाकाहारी हैं विराट कोहली

आज के युवा जो कि मांस, मछली और अंडे का ज्यादा सेवन करते हैं. किंग कोहली इन सब चीजों से भी दूर रहते हैं. एनिमल प्रोटीन के बजाय वह ताजी सब्जियों, साबुत अनाज, सोया और अन्य प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर ध्यान केंद्रित करते हैं.

टेस्ट और टी20 को अलविदा कह चुके हैं विराट

विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास ले लिया था. उम्मीद थी टेस्ट और वनडे में वह लंबे समय तक शिरकत करेंगे. मगर हाल ही में उन्होंने टेस्ट प्रारूप को भी अलविदा कह दिया है. अब वह केवल वनडे प्रारूप में सक्रीय हैं.

विराट कोहली का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

विराट कोहली मौजूदा समय में वनडे प्रारूप में सर्वाधिक शतक लागने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं. इसके अलावा टीम इंडिया की तरफ से वह इस प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी भी हैं.

देश के लिए उन्होंने खबर लिखे जाने तक 550 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 617 पारियों में 27599 रन निकले हैं. कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सात दोहरा शतक, 82 शतक और 143 अर्धशतक दर्ज है.

यह भी पढ़ें- देश की किस महिला खिलाड़ी ने ODI में खेली है सबसे बड़ी पारी? नहीं पता तो आज जान लें