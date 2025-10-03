विज्ञापन

प्रीति जिंटा बनीं हिमाचल की मसीहा, पंजाब किंग्स ने की बाढ़ पीड़ितों की इतने लाख की मदद

प्रीति जिंटा ने हिमाचल प्रदेश में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें सरबजीत सिंह बॉबी ने हिमाचल के थुनाग गांव में बाढ़ से हुई तबाही का जिक्र किया.

बॉलीवुड अभिनेत्री और पंजाब किंग्स की सह-मालकिन हैं प्रीति जिंटा
नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेत्री और पंजाब किंग्स की सह-मालकिन प्रीति जिंटा ने हिमाचल प्रदेश में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें सरबजीत सिंह बॉबी ने हिमाचल के थुनाग गांव में बाढ़ से हुई तबाही का जिक्र किया. इस वीडियो के साथ प्रीति ने लोगों से हिमाचल के लिए सहायता करने की गुहार लगाई. वीडियो में सरबजीत सिंह बॉबी ने बताया कि 30 जून को हिमाचल के थुनाग गांव में बादल फटने और भारी बारिश के कारण भयंकर बाढ़ आई. इस आपदा ने गांव को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया. नाले उफान पर आ गए और 5-6 घंटे की बारिश ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया. सरबजीत ने पंजाब किंग्स की ओर से 30 लाख रुपये की सहायता राशि देने की बात कही और अपनी संस्था के माध्यम से और मदद करने का वादा किया.

प्रीति जिंटा ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "सरबजीत सिंह बॉबी जी और पंजाब किंग्स की पूरी टीम को हिमाचल में बाढ़ राहत कार्यों के लिए दिल से धन्यवाद." उन्होंने लोगों से अपील की कि वे हिमाचल में आई इस भीषण त्रासदी को न भूलें और जितना संभव हो, मदद करें. प्रीति ने कहा, "हिमाचल एक छोटा राज्य है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है. जरूरत के समय इसे अक्सर भुला दिया जाता है."

उन्होंने हिमाचल को 'देवभूमि' बताते हुए सभी से इस मुश्किल घड़ी में एकजुट होकर सहयोग करने का अनुरोध किया. प्रीति ने अपने संदेश में प्यार और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमाचल के लोगों को इस संकट से उबरने के लिए सभी के समर्थन की जरूरत है. पंजाब किंग्स की इस पहल और प्रीति की अपील से उम्मीद है कि अधिक लोग राहत कार्यों में योगदान देंगे.

अभिनेत्री प्रीति जिंटा बिग स्क्रीन पर साल 2018 में नीरज पाठक द्वारा निर्देशित एक एक्शन कॉमेडी फिल्म 'भैयाजी सुपरहिट' में नजर आई थीं. इस फिल्म में उनके साथ सनी देओल, अरशद वारसी, अमीषा पटेल और श्रेयस तलपड़े जैसे कलाकार शामिल थे.
 

