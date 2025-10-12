पाकिस्तान और अफगानिस्‍तान आमने-सामने हैं. पाकिस्‍तान की सेना ने रविवार को कहा है सीमा पर रात भर हुई भीषण झड़पों में कम से कम 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं. वहीं सेना ने तालिबान और उससे जुड़े 200 से ज्‍यादा आतंकवादियों को भी ढेर करने का दावा किया है. सीमा पार से हमले के बीच ही दोनों पड़ोसी एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है. इन हालातों में हर कोई हैरान है कि आखिर सऊदी अरब क्‍या कर रहा है? दोनों देशों के बीच कुछ दिनों पहले एक समझौता हुआ था. यही समय था जब इस समझौते का प्रभाव देखा जा सकता था लेकिन तसल्‍ली के अलावा पाकिस्‍तान को कुछ नहीं मिला है.

बातचीत और विवेक की सलाह

पाकिस्‍तान और अफगानिस्‍तान के बीच जारी हालातों के बाद हाल ही में हुआ वह समझौता याद आ गया जिसमें सऊदी अरब ने मुल्‍क की रक्षा का वादा किया था. पाकिस्‍तान की तरफ से कहा गया था कि अगर अब हमला हुआ तो वह सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा. ऐसे में वर्तमान स्थिति काफी कुछ कह जाती है. लेकिन सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने सिर्फ दोनों देशों को 'धैर्य' रखने की नसीहत दे डाली है.

मोहम्‍मद बिन सलमान यानी एमबीएस जो सऊदी के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार की तरफ से एक बयान देकर पूरी स्थिति साफ कर दी गई है. सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हुई हिंसक झड़पों के बीच 'आत्मसंयम' बरतने की सलाह दी है ताकि स्थिति और बिगड़े नहीं. विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा, 'इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा क्षेत्रों में हो रही तनाव और झड़पों को सऊदी अरब चिंताजनक दृष्टि से देख रहा है. हम सभी से अनुरोध करते हैं कि वो संयम बरतें, स्थिति को और बढ़ने न दें, और बातचीत और विवेक का पालन करें, जो तनाव को कम करने और क्षेत्र की सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखने में सहायक होगा.'

पहले ही मौके में अकेले पड़ा पाक!

बयान में आगे कहा गया, 'सऊदी अरब सभी क्षेत्रीय और अंतरराष्‍ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता है जो शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए हैं और हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि भाईचारे वाले पाकिस्तानी और अफगान लोगों के लिए सुरक्षा स्थापित हो, जिससे स्थिरता और समृद्धि प्राप्त हो सके.' पाकिस्‍तान जो इस समझौते के बाद यह कहता हुआ घूम रहा था कि अब अगर सारे मुसलमान देश साथ आ जाएं तो एक नाटो जैसा गठबंधन बन सकता है, उसके लिए यह बयान थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है. यह पहला मौका था जब पाकिस्‍तान, इस समझौते को परख सकता था लेकिन फिलहाल तो उसके दावे फुस्‍स ही साबित नजर आ रहे हैं.

एक पर हमला तो दूसरे पर भी हमला

17 सितंबर 2025 को शहबाज शरीफ और एमबीएस ने जिस समझौते को साइन किया है, उसे 'स्‍ट्रैटेजिक म्‍यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट' नाम दिया गया है. पाकिस्‍तान की मीडिया के अनुसार इस समझौते के साथ ही दोनों देशों ने अपनी लंबी साझेदारी को औपचारिक सुरक्षा संधि में बदल दिया है. शहबाज शरीफ के आधिकारिक दौरे पर साइन हुए इस समझौते के अनुसार अगर किसी भी देश के खिलाफ आक्रामकता दिखाई गई तो उसे दोनों देशों के खिलाफ समझा जाएगा.

आगे की स्थिति समय पर निर्भर

अब तक रियाद ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और संवाद करने की अपील की है. यह समझौता सऊदी अरब को पाकिस्तान के लिए रणनीतिक गारंटर के रूप में पेश करता है. सऊदी अरब ने अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप का कोई संकेत नहीं दिया है. लेकिन यह समझौता औपचारिक है और ऐसे में यह देखना होगा कि अगर संघर्ष और बढ़ता है तो वह पाकिस्‍तान का किस तरह से समर्थन करता है.

पाकिस्तान और अफगान सेना के बीच झड़पें तब भड़कीं जब खैबर-पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाक-अफगान सीमा पर कई स्थानों पर गोलीबारी हुई. यह हिंसक संघर्ष शनिवार रात को तालिबान की सेना की तरफ से कई पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्‍ट्स पर गोलियां चलाने के बाद शुरू हुआ. पाकिस्‍तान की सेना से अलग अफगानिस्तान में तालिबान शासन की तरफ से दावा किया गया है कि जवाबी कार्रवाई के दौरान 58 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया गया है. साथ ही 30 सैनिक घायल भी हो गए हैं.