VIDEO: जयसूर्या के घुमाव ने हैरी ब्रूक के उड़ा दिए होश, बस देखते भर रह गए इंग्लिश बल्लेबाज

Prabath Jayasuriya Bowled Harry Brook: मौजूदा समय में श्रीलंकाई टीम इंग्लैंड दौरे पर है. दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज जारी है. सीरीज का पहला मुकाबला 21 अगस्त से मैनचेस्टर में खेला जा रहा है. श्रीलंका की तरफ से पहली पारी में दिए गए 236 रन के जवाब में मेजबान टीम ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 259 रन बना लिए हैं. इंग्लिश टीम की तरफ से पहली पारी में एक बार फिर युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक की आतिशी बल्लेबाजी देखने को मिली है, लेकिन वह प्रभाथ जयसूर्या की गेंद पर जिस तरीके से आउट हुए. उसे देख हर कोई हैरान रह गया.

श्रीलंकाई स्पिनर ने ब्रूक के मिडिल स्टंप को निशाना बनाते हुए गेंद डाली थी, लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद ने थोड़ी सी कोण बदली और जबतक ब्रूक कुछ समझ पाते गेंद ने उनके ऑफ स्टंप का काम तमाम कर दिया. आउट होने के बाद विकेट पर ब्रूक भी थोड़ी देर तक हैरान नजर आए और उन्हें पिच को निहारते हुए देखा गया.

Take a bow Prabath Jayasuriya 🤩



What a delivery to remove Harry Brook for 56 👏 #ENGvsSL #TestCricket pic.twitter.com/1VlYJsZ1Kw