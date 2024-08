धोनी को दर्द देने वाला आईपीएल स्टार बना अमेरिकी लीग की टीम का 'गुरु', 2011 में मचा दी थी तबाही

Paul Valthaty Appointed Head Coach of Seattle Thunderbolts: देश के आईपीएल स्टार पॉल वल्थाटी अब अमेरिका की प्रतिष्ठित लीग माइनर लीग क्रिकेट में भी जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं. हालांकि, वह यहां खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि अपने ज्ञान से लोगों को दीवाना बनाएंगे. माइनर लीग क्रिकेट के आगामी सीजन से पूर्व सिएटल थंडरबोल्ट्स की टीम ने उन्हें अपना हेड कोच नियुक्त किया है. फ्रेंचाइजी ने खुद वल्थाटी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इस खबर की पुष्टि की है. तस्वीर में लिखा गया है, ''पॉल वल्थाटी हेड कोच.'' इसके अलावा तस्वीर के बैकग्राउंड में उनका स्वागत करते हुए लिखा गया है, ''वेलकम कोच.''

आपको बता दें कि सिएटल थंडरबोल्ट्स की टीम माइनर लीग क्रिकेट के दूसरे सीजन की विजेता है. ऐसे में इस साल पॉल वल्थाटी के ऊपर एक बार से टीम को चैंपियन बनाने का दबाव रहेगा.

Paul Valthaty has been announced as the Head Coach of Seattle Thunderbolts Milcusa in the MLC. pic.twitter.com/sEDIOjEwyC