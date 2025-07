Bristol University: इंग्लैंड की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी अब मुंबई में, यूजीसी से मिली कैंपस खोलने की मंजूरी

Bristol University: हाल में यूके की Southampton University का कैंपस हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया, जिसके उद्दघाटन शिक्षा मंत्री ने किया था. इसके बाद अब यूके की टॉप यूनिवर्सिटी के लिस्ट में शामिल ब्रिस्टल विश्वविद्यालय (University Of Bristol) अब मुंबई में अपना कैंपस खोलने जा रही है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इसकी मंजूरी दे दी है. जानकारी के मुताबिक, यह परिसर 2026 की गर्मियों में खुलेगा. भारत स्थित ब्रिटिश हाई कमिशन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि छात्रों को आर्टिफिसियल इंटेलीजेंट, डेटा साइंस, फिनांस टेक्नोलॉजी आदि क्षेत्रों में अपने विश्व-प्रशंसित कार्यक्रम प्रदान करेगा.

उन्होंने बताया कि ब्रिटिश-भारत शिक्षा गलियारे से बड़ी खबर! ब्रिस्टल विश्वविद्यालय मुंबई में एक कैंपस खोलने के लिए तैयार है. यूजीसी द्वारा अनुमोदित यह परिसर भारतीय छात्रों के लिए विश्वविद्यालय की वर्ल्ड फेमस शैक्षणिक पेशकशों, जैसे एआई, डेटा साइंस, वित्तीय प्रौद्योगिकी आदि, को लेकर आएगा. ब्रिस्टल विश्वविद्यालय भारत में परिसर खोलने की अनुमति पाने वाला सातवां ब्रिटिश विश्वविद्यालय है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) की पांचवीं वर्षगांठ पर दी गई यह मंज़ूरी शिक्षा के क्षेत्र में भारत के साथ ब्रिटेन के जुड़ाव को और गहरा करेगी और दोनों देशों के शैक्षणिक अनुभवों को मिश्रित करने वाले अंतरराष्ट्रीय शिक्षा मॉडल प्रदान करेगी.

