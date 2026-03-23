'पेट्रोल शॉर्टेज लीग' ...PSL में नहीं दिखेंगे दर्शक, PCB के फैसले का बना मजाक, सोशल मीडिया पर मीम्स की बरसात

PSL vs IPL, 2026: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की है कि पीएसएल 2026 बंद दरवाज़ों के पीछे आयोजित की जाएगी और इसे केवल लाहौर और कराची तक ही सीमित रखा जाएगा. यह फ़ैसला पाकिस्तान सरकार की ओर से पश्चिम एशिया संघर्ष और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न ईंधन संकट के चलते कड़े कदम उठाए जाने के बाद लिया गया है. इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैन्स जमकर मजाक उड़ा रहे हैं. पाकिस्तान सुपर लीग 26 मार्च से शुरू होने वाला था, जिसमें अब पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण सरकार की ओर से कड़े बदलाव करने पड़े हैं. अमेरिका और इज़राइल के ईरान के साथ युद्ध में शामिल होने के कारण, इस संघर्ष ने कई एशियाई देशों में ईंधन की कमी पैदा कर दी है. इस संकट से बचने के लिए पाकिस्तान सरकार को ऐसे कड़े कदम उठाते देख फैन्स हैरान हैं.
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आइसलैंड क्रिकेट ने उड़ाया मजाक
फैन्स के अलावा PCB का मज़ाक उड़ाते हुए आइसलैंड क्रिकेट ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "PSL आने वाला है, और यह करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद रोमांचक है. हमने हमेशा सोचा है कि PSL का पूरा नाम क्या है, और अब पता चला है कि इसका मतलब 'पेट्रोल शॉर्टेज लीग' है."
The PSL is coming up and that is very exciting for many millions of cricket fans.— Iceland Cricket (@icelandcricket) March 22, 2026
We have always wondered what PSL stands for and it turns out it means Petrol Shortage League.
इसके अलावा जैसे ही यह घोषणा की गई, सोशल मीडिया पर PCB को ज़बरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. कुछ यूज़र्स ने तो यहां तक दावा किया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष ही इस फ़ैसले के पीछे की असली वजह थी.
Pakistan Super League update 😂😂😂— Ash (@Ashsay_) March 22, 2026
- No entry for fans
- No noise
- No opening ceremony
- Limited to Only two venues
PSL is best saar yeah, best at turning a stadium into a library pic.twitter.com/jR1EjBzncp
🚨 PSL COMPROMISED AFTER TALIBAN'S FEAR 🚨— Fan Account Richard Kettlebourogh (@RichKettle07) March 22, 2026
1) Opening ceremony cancelled
2) PSL to be played at only 2 venues (Lahore, Karachi)
3) Matches will be played without crowds
4) PCB will compensate franchises
5) Fans receive refund of tickets within 3 days pic.twitter.com/6vJP7SWI2I
PSL = Petrol Shortage League 😆— Ajay Jadeja (@AjayJadeja171) March 22, 2026
🚨 Another embarrassment for Pakistan:— Selfless⁴⁵ (@SelflessCricket) March 22, 2026
- Only Karachi and Lahore will host the PSL
- The entire PSL will be played behind closed doors
- No opening ceremony
- No foreign players have arrived yet
- Many foreign players have already pulled out of the PSL to play in the IPL
Now… pic.twitter.com/dpT21OLT9N
दूसरी ओर PCB प्रमुख मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ईंधन संकट के कारण, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नागरिकों से अपनी आवाजाही सीमित करने का आग्रह किया है. स्कूलों को बंद करने, 'वर्क-फ्रॉम-होम' की व्यवस्था करने और ईद की छुट्टियों को बढ़ाने जैसे कदम उठाए गए हैं, जबकि युद्ध की अवधि अभी भी अनिश्चित बनी हुई है.
नकवी ने कहा, "प्रधानमंत्री ने पूरे पाकिस्तान से ईंधन संकट के चलते अपनी आवाजाही सीमित करने का अनुरोध किया है. हमने स्कूलों को बंद कर दिया है, 'वर्क-फ्रॉम-होम' लागू किया है और ईद की छुट्टियों की संख्या बढ़ा दी है. हमें नहीं पता कि यह युद्ध कब तक चलेगा."