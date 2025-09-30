IND vs PAK: भारत से हार के बाद तिलमिलाया पाकिस्तान, पीसीबी ने रद्द की खिलाड़ियों की NOC

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने विदेशी टी20 लीग में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) निलंबित कर दिए हैं. ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, पीसीबी के मुख्य परिचालन अधिकारी सुमैर अहमद सैयद द्वारा 29 सितंबर को जारी इस फैसले से बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ सहित कई शीर्ष खिलाड़ी प्रभावित होंगे जो बिग बैश लीग और आईएलटी20 जैसी प्रमुख लीगों में खेलने वाले थे. यह निलंबन एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत से पाकिस्तान की मामूली हार के बाद हुआ है.

पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी की स्वीकृति से हुआ फैसला

ईएसपीएनक्रिकइन्फो द्वारा देखे गए नोटिस में कहा गया है, "पीसीबी अध्यक्ष की स्वीकृति से, लीग और अन्य विदेशी टूर्नामेंटों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र (PCB Cancel Pakistani Players NOC) अगले आदेश तक स्थगित किए जाते हैं."

रिपोर्टों से पता चला है कि पीसीबी एनओसी को एक प्रदर्शन-आधारित प्रणाली से जोड़ना चाहता है, जिसके मानदंड अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. पाकिस्तान की प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता भी अक्टूबर में शुरू होने वाली है, जो अपनी मूल तिथि 22 सितंबर से स्थगित कर दी गई है.

ESPNcricinfo के अनुसार, अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC), किसी भी संभावित छूट और उनकी अवधि के बारे में विवरण अभी तक पता नहीं हैं. पीसीबी का उद्देश्य खिलाड़ियों के मूल्यांकन को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) से जोड़कर राष्ट्रीय और घरेलू प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना है. हालांकि, इस मूल्यांकन की अवधि और NOC निलंबन कब हटाया जाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है.

(ANI इनपुट के साथ)