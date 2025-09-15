Asia Cup 2025: बौखलाए पाकिस्तान ने ICC से कर दी ये बड़ी मांग, PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी का पोस्ट हुआ वायरल

Pakistan Demand Andy Pycroft Resign on Hand Shake Controversy: भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक रिश्ते रविवार को एशिया कप 2025 के मैच में भी साफ़ दिखाई दिए. दुबई में सात विकेट से मिली जीत में भारतीय टीम ने पाकिस्तान से हाथ मिलाने से इनकार करते हुए 'मौन विरोध' जताया. स्टेडियम के अंदर हुए इस गैर-क्रिकेटीय ड्रामे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) का दरवाज़ा खटखटाया. पीसीबी (Pakistan Demand Andy Pycroft Resign IND vs PAK Asia Cup 2025) ने आईसीसी से यह अपील तब की जब पाइक्रॉफ्ट ने टॉस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ मिलाने से मना किया था.

अनुच्छेद 2 – आचार संहिता का उल्लंघन.

आईसीसी मानक टेस्ट, वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की प्रस्तावना में क्रिकेट की भावना को इस तरह समझाया गया है:

.क्रिकेट की भावना

क्रिकेट का असली आनंद सिर्फ नियमों से नहीं, बल्कि खेल की भावना के साथ खेलने में है.

निष्पक्ष खेल की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी कप्तानों पर होती है, लेकिन खिलाड़ियों, अंपायरों, कोचों, शिक्षकों और अभिभावकों खासतौर पर जूनियर क्रिकेट में की भी यह जिम्मेदारी है.

क्रिकेट की भावना के मुख्य आधार- सम्मान और खेलभावना.

अपने कप्तान, साथियों, विरोधियों और अंपायरों का आदर करें.

पूरे समर्पण और ईमानदारी से खेलें.

अंपायर के फैसले को शांत मन से स्वीकार करें.

ऐसा व्यवहार रखें जो सकारात्मक माहौल बनाए और दूसरों को भी प्रेरित करे.

मुश्किल हालात में भी आत्मअनुशासन बनाए रखें.

विरोधी टीम की जीत पर उन्हें शुभकामनाएं दें और अपनी टीम की उपलब्धियों का आनंद लें.

विजयी छक्का लगाने के बाद, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव शिवम दुबे के साथ मैदान से बाहर चले गए, जो उनके साथ क्रीज पर थे. भारतीय खिलाड़ियों और स्टाफ ने आपस में गले मिलकर अभिवादन किया, लेकिन उनके और पाकिस्तानी टीम के बीच कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई. मैच की शुरुआत में, भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 20 ओवरों में सिर्फ़ 127 रनों पर रोक दिया. बाएं हाथ के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने तीन विकेट लेकर टीम की अगुवाई की.

भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिए, जबकि वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या ने भी एक-एक विकेट लिया. बल्लेबाजी में, सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने मात्र 13 गेंदों पर 31 रन बनाकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई. उनके आउट होने के बाद, सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों पर नाबाद 47 रनों की पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई, जिससे भारतीय कप्तान के लिए यह एक यादगार जन्मदिन बन गया. भारत की इस शानदार जीत के साथ ग्रुप ए में उसकी दो मैचों में से दो जीत हो गई, जिससे सुपर 4 चरण के लिए उसका क्वालीफिकेशन लगभग तय हो गया.