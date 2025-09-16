खतरे की आशंका के कारण पाकिस्तान में तीर्थयात्रा को रोका गया: बीजेपी

गुरु नानक देव के 'प्रकाश पर्व' समारोह के लिए नवंबर में सिख जत्थों को पाकिस्तान जाने की अनुमति देने से इनकार करने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान द्वारा केंद्र की आलोचना करने के एक दिन बाद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर.पी. सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि पड़ोसी देश में सुरक्षा को लेकर खतरे की आशंका है. उन्होंने मान से यह भी पूछा कि अगर पाकिस्तान में किसी भारतीय तीर्थयात्री के साथ कुछ गलत हुआ तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?

मान ने सोमवार को भाजपा नीत केंद्र सरकार पर भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप टी-20 क्रिकेट मैच को मंजूरी देने, लेकिन नवंबर में गुरु नानक देव की जयंती समारोह के लिए पड़ोसी देश में सिख जत्था भेजने की अनुमति देने से इनकार करने के लिए हमला बोला. भाजपा नेता सिंह ने कहा कि केंद्र को सूचना मिली है कि पाकिस्तान में तीर्थयात्रियों के साथ कुछ गलत हो सकता है.

सिंह ने तीर्थयात्रियों की पाकिस्तान यात्रा को लेकर लगायी गयी वर्तमान रोक पर कहा, 'सुरक्षा को खतरा होने की आशंका है.' उन्होंने ध्यान दिलाया कि कोई भी देश क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाता. भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कई देशों ने अपने नागरिकों को पर्यटन के उद्देश्य से भी पाकिस्तान न जाने की सलाह जारी की है. सिंह ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो लोग यह दावा कर रहे हैं कि भारतीय तीर्थयात्रियों को रोका गया है, वे गलत हैं.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से ही करतारपुर कॉरिडोर खुल पाया है. भाजपा के वरिष्ठ नेता ने मुख्यमंत्री मान से कहा कि वह केंद्र को पत्र लिखकर बताएं कि क्या वह पाकिस्तान जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं. सिंह ने कहा कि यह मोदी सरकार ही थी जिसने अफगानिस्तान से सिखों को निकाला.

उन्होंने कहा, 'किसी भी देश में कोई भारतीय फंस गया हो, भारत सरकार उसे निकाल लेती है. हम नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति फिर आए.' भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए क्रिकेट मैच पर एक सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि यह कोई द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं है. उन्होंने कहा कि यह एक बहुपक्षीय श्रृंखला है जिसमें कई देश क्रिकेट खेल रहे हैं.

उन्होंने कहा कि यह मैच दुबई में खेला गया था, पाकिस्तान में नहीं. गृह विभाग के अवर सचिव द्वारा पंजाब और अन्य पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव को जारी परामर्श के अनुसार, 'पाकिस्तान के साथ मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, नवंबर 2025 में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख तीर्थयात्री जत्थे को पाकिस्तान भेजना संभव नहीं होगा.'