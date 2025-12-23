विज्ञापन
दुनिया के किन 2 खिलाड़ियों ने टेस्ट में कप्तान के रूप में लिए हैं 150 से ज्यादा विकेट? नहीं पता तो आज जान लें

पैट कमिंस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज इमरान खान के बाद बतौर कप्तान टेस्ट में 150 विकेट चटकाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं.

Pat Cummins
  • ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने तीसरे एशेज टेस्ट में दोनों पारियों में कुल छह विकेट लिए हैं
  • वह इमरान खान के बाद टेस्ट में कप्तान बनकर 150 से ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं
  • पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 72 टेस्ट मैचों में कुल 315 विकेट 22.05 की औसत से लिए हैं
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी 'द एशेज' सीरीज का तीसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) के लिए यादगार बन गया है. लंबे समय बाद मैदान में उतरे कमिंस काफी जबरदस्त लय में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने पहली पारी में 17 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच वह 69 रन खर्च करते हुए 3 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. वह यहीं नहीं रुके. टीम के लिए उन्होंने दूसरी पारी में भी 17 ओवरों का स्पेल डाला. इस बीच वह 48 रन खर्च करते हुए 3 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे. इस तरह उन्होंने तीसरे टेस्ट मुकाबले में कुल 6 सफलता प्राप्त की.

पैट कमिंस के नाम जुड़ा खास रिकॉर्ड

एडिलेड टेस्ट में धारधार गेंदबाजी करते हुए पैट कमिंस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज इमरान खान (Imran Khan) के बाद बतौर कप्तान टेस्ट में 150 या 150 से अधिक विकेट चटकाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. 73 वर्षीय इमरान ने पाकिस्तान की तरफ से बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में 187 विकेट चटकाए थे. वहीं 32 वर्षीय कमिंस ने बतौर कप्तान खबर लिखे जाने तक टेस्ट क्रिकेट में 151 विकेट हासिल किए हैं.

पैट कमिंस का टेस्ट करियर

बात करें पैट कमिंस के टेस्ट करियर के बारे में तो खबर लिखे जाने तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 72 टेस्ट मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 134 पारियों में 22.05 की औसत से 315 सफलता हाथ लगी है. कमिंस के नाम टेस्ट क्रिकेट में 2 बार 10, 14 बार 5 और 17 बार 4 विकेट चटकाने का कारनामा है. एक मैच की एक पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 23 रन खर्च कर 6 विकेट है.

