Year Ender 2025: भारत की तरफ से 2025 में टेस्ट, वनडे और T20I में किन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट?

Year Ender 2025: खट्टी मीठी यादों के साथ साल 2025 समाप्त होने के कगार पर है. जारी साल टीम इंडिया के लिए सराहनीय रहा. इस साल भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की. यही नहीं कई खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी आला दर्जे का रहा. युवाओं ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम को एक पायदान ऊपर ही उठाया. अब जबकि 2025 विदा हो ही रहा है तो बात करें कि इस साल देश के किन गेंदबाजों ने किस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

मोहम्मद सिराज (टेस्ट)

भारतीय टीम की तरफ से 2025 में टेस्ट फॉर्मेट में मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj का प्रर्दशन सराहनीय रहा. उनकी बेहतरीन गेंदबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल वह देश के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज रहे. टीम के लिए 2025 में उन्होंने कुल 10 मुकाबले खेले. इस बीच वह 19 पारियों में 27.20 की औसत से 43 विकेट चटकाने में कामयाब रहे.

हर्षित राणा (वनडे)

जैसे टेस्ट फॉर्मेट में मोहम्मद सिराज के नाम जारी साल में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का रिकॉर्ड रहा. ठीक वैसे ही वनडे फॉर्मेट में इस साल सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का रिकॉर्ड हर्षित राणा के नाम रहा. 24 वर्षीय तेज गेंदबाज ने टीम के लिए 2025 में कुल 11 वनडे मैच खेले. इस बीच वह 11 पारियों में 25.55 की औसत से 20 विकेट प्राप्त करने में कामयाब रहे.

वरुण चक्रवर्ती (T20I)

T20I फॉर्मेट में इस साल वरुण चक्रवर्ती ने भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट चटकाए. 34 वर्षीय स्पिनर ने ब्लू टीम की तरफ से 2025 में कुल 20 मुकाबले खेले. इस बीच वह 18 पारियों में 13.19 की औसत से 36 विकेट झटकने में कामयाब रहे.

