Gary Kirsten : पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल, गैरी कर्स्टन कोच पद से हटे, यह दिग्गज बना नया कोच

Gary Kirsten resign: गैरी कर्स्टन (Gary Kirsten) ने पाकिस्तान (Pakistan) के वाइट-बॉल कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने घोषणा की है कि जेसन गिलेस्पी अब टेस्ट, वनडे और टी-20 में पाकिस्तान के कोच की भूमिका निभाएंगे. रिपोर्ट की मानें तो कर्स्टन और खिलाड़ियों के बीच कई मतभेद थे. पीसीबी द्वारा डेविड रीड को हाई-परफॉरमेंस कोच नियुक्त करने के उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद भी कर्स्टन खुश नहीं हैं. अधिकारियों ने कुछ अन्य विकल्प दिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. जेसन गिलेस्पी अब ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे दौरे के साथ ही कोच पद की जिम्मेदारी निभाएंगे.

The Pakistan Cricket Board today announced Jason Gillespie will coach the Pakistan men's cricket team on next month's white-ball tour of Australia after Gary Kirsten submitted his resignation, which was accepted.