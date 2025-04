मलाइका अरोड़ा क्रिकेटर कुमार संगाकारा के साथ मैच देखती आईं नजर, इंटरनेट पर उड़ी अफेयर की अफवाह

राजस्थान रॉयल्स टीम ने रविवार (31 मार्च) को गुवाहाटी में पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर आईपीएल 2025 में अपनी पहली जीत दर्ज की. 2008 के आईपीएल चैंपियन को एक ऐसी टीम के रूप में जाना जाता है जो हमेशा अपने दम से बढ़कर परफॉर्म करती है और यह उनके खेल में भी झलकता है. जयपुर आरआर का पहला पसंदीदा घरेलू मैदान है. इस साल टीम ने गुवाहाटी को अपना दूसरा होम ग्राउंड चुना है. गुवाहाटी में आरआर के लिए सपोर्ट की कोई कमी नहीं थी खासकर शुरुआती मैचों में रियान पराग की लीडरशिप में.

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा भी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच देखने के लिए आरआर की जर्सी में गुवाहाटी में मौजूद थीं. उन्होंने आरआर के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट कुमार संगकारा के साथ मैच देखा. सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें आरआर के रंग में देखकर हैरान रह गए.

Malaika Arora after yesterday's win to me in my dreams: ‘I am a huge fan of Rajasthan Royals, especially Sanju Samson—he is one of my favorite players from Rajasthan. I have been supporting them since 2008. It was a really good way to start the tournament by beating CSK. All the… pic.twitter.com/NjqFHD6Ukc