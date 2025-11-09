विज्ञापन
विशेष लिंक

Hong Kong Sixes 2025 Final: 14 साल बाद पाकिस्तान ने जीता खिताब, चैंपियन बनने के साथ बना डाला 'महारिकॉर्ड'

Pakistan Win Hong Kong Sixes 2025 Final: पाकिस्तान ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए पदार्पण कर रहे कुवैत को 43 रनों से हरा दिया.

Read Time: 3 mins
Share
Hong Kong Sixes 2025 Final: 14 साल बाद पाकिस्तान ने जीता खिताब, चैंपियन बनने के साथ बना डाला 'महारिकॉर्ड'
Pakistan Win Hong Kong Sixes 2025 Final
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
पाकिस्तान ने हांगकांग सिक्सेस का खिताब जीतकर इतिहास में सर्वाधिक छह बार चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाया
पाक ने कुवैत को 43 रनों से हराते हुए अब्दुल समद और अब्बास अफरीदी के दमदार बल्लेबाजी से मजबूत स्कोर बनाया
कुवैत की टीम ने पहली बार फाइनल में प्रवेश किया और मीत भावसार तथा अदनान इदरीस के बेहतरीन खेल से प्रभावित किया

Pakistan Win Hong Kong Sixes 2025 Final After 6th Time:  हांगकांग सिक्सेस 2025 का रविवार को टिन क्वांग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड पर रोमांचक समापन हुआ, जहां पाकिस्तान ने अपना छठा खिताब जीतकर चैंपियन का ताज पहना, जो टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी देश द्वारा जीता गया सर्वाधिक खिताब है, जैसा कि हांगकांग सिक्सेस की एक प्रेस रिलीज में बताया गया है. महाविजेता फाइनल में पाकिस्तान ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए पदार्पण कर रहे कुवैत को 43 रनों से हरा दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए, पाकिस्तान ने अब्दुल समद के विस्फोटक 42 (13) और कप्तान अब्बास अफरीदी के दमदार 52 (11) रनों की बदौलत 135/3 का मजबूत स्कोर बनाया. कुवैत के मीत भावसार ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए शानदार स्पेल में तीन विकेट लिए.

कुवैत ने शानदार शुरुआत की, अदनान इदरीस ने पहले ओवर में पांच छक्के जड़कर 30 (8) रन बनाकर अपनी टीम को उम्मीद की किरण दिखाई. हालांकि, पाकिस्तान के अनुशासित गेंदबाज़ी आक्रमण ने पकड़ मज़बूत कर दी और अंततः कुवैत को 92/6 पर आउट कर दिया, जिससे एक यादगार जीत और सिक्सेज़ की अपनी शानदार विरासत में एक और ताज हासिल हुआ.

हार के बावजूद, कुवैत के लिए यह एक ऐतिहासिक अभियान था, जिसने अपने पहले ही मैच में फ़ाइनल में प्रवेश किया और दुनिया की कुछ सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ अपनी क्षमता का परिचय दिया.

मेज़बान हांगकांग, चीन ने बांग्लादेश के खिलाफ प्लेट फ़ाइनल में रोमांचक जीत हासिल करके अपने घरेलू दर्शकों को खुश होने का भरपूर मौका दिया. बांग्लादेश ने कप्तान अकबर अली के 13 गेंदों पर 51 रनों की बदौलत 121 रन बनाए थे. जवाब में, हांगकांग को अंतिम ओवर में 30 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन कप्तान ऐज़ाज़ खान ने पांच छक्के लगाकर शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी. वह 21 गेंदों पर 85 रन बनाकर नाबाद रहे और मेज़बान टीम को एक विकेट से जीत और प्लेट फ़ाइनल का ख़िताब दिलाया.

बॉल फ़ाइनल में, श्रीलंका ने यूएई को 21 रनों से हराकर अपने अभियान का सकारात्मक अंत किया. सचिथा जयतिलके ने 13 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेलकर श्रीलंका को छह ओवर में 106/2 का स्कोर बनाने में मदद की. यूएई की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 85/2 पर ही सिमट गई और श्रीलंका को बाउल चैंपियनशिप का खिताब दिला दिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cricket
Get App for Better Experience
Get it on
Google Play
Download on the
App Store
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com