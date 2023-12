AUS vs PAK Live Streaming: भारत में कहां और किस चैनल पर होगा ऑस्ट्रेलिया-पाकिस्तान टेस्ट सीरीज का लाइव टेलीकास्ट, Live स्ट्रीमिंग , जानें सबकुछ

AUS vs PAK Live Streaming: जानें पूरी डिटेल्स

AUS vs PAK Live Telecast: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पाकिस्तान (PAK vs AUS) की टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. सीरीज का पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर को खेला जाएगा. बता दें कि दोनों टीमों के बीच टेस्ट क्रिकेट में कुल 69 मैच हुए हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया को 34 टेस्ट मैचों में जीत मिली है तो वहीं, पाकिस्तान को 15 मैचों में जीत मिली है. 20 टेस्ट मैच ड्रा रहे हैं. (AUS vs PAK Test Head to Head). ऐसे में अब यह टेस्ट सीरीज काफी रोमांचक होने की उम्मीद है.