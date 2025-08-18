Asia Cup 2025 में पाकिस्तान टीम के चयन का भारत पर कितना असर? कांटे की टक्कर से पहले आप भी जान लें

IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है. टी20 फॉर्मेट में यह टूर्नामेंट तीसरी बार खेला जाएगा. पूर्व में 2016 और 2022 में टी20 फॉर्मेट में एशिया कप का आयोजन हुआ है. भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टूर्नामेंट की तरह एशिया कप में भी कड़ी टक्कर देखने को मिलती है. आगामी टूर्नामेंट में भी दोनों टीमें 14 सितंबर को भिड़ने वाली हैं. एशिया कप के लिए भारत के टीम के एलान से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम का एलान किया और चौंकाने वाले फैसले लेते हुए दो पूर्व कप्तानों बाबर आज़म और मो. रिज़वान को बाहर कर दिया. पाकिस्तान ने अपनी टीम का कप्तान लाहौरी ऑलराउंडर सलमान अली आगा को बनाया है.

कांटे की टक्कर: पाकिस्तान ने बदली रणनीति

एशिया कप का ख़िताब भारत ने 8 बार जबकि पाकिस्तान ने 6 बार जीता है. पीसीबी ने सलमान अली आगा सहित 17 सदस्यों वाली टीम का एलान किया है. शाहीन शाह आफरीदी, हैरिस राउफ और हसन अली जैसे पेसर्स के अलावा पाकिस्तान में अबरार अहमद और सूफियान मुकीम और मो. नवाज़ जैसे स्पिनर्स हैं. फख़र ज़मां, सइम अयूब और शाहिबज़ादा फरहान जैसे आक्रामक बल्लेबाज़ भी हैं.



ऐसे में भारतीय चयनकर्ता पाकिस्तान की पेस बैटरी और स्पिनर्स के जाल का भी ख़याल ज़रूर रखेंगे. पाकिस्टान की टीम के लिए यूएई दूसरा घर है. इसके अलावा पाकिस्तान की टीम अफ़ग़ानिस्तान और यूएई के साथ टूर्नामेंट से पहले एक ट्राई सीरीज़ भी खेलेगी.

भारत का दम- बैटर, ऑलराउंडर से भरी टीम

भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा जैसे टॉप स्ट्राइक रेट (SR 194) वाले ओपनर तो हैं ही. बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है. टीम में हार्दिक पांड्या से लेकर अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती जैसे ऑलराउंडर भी शामिल हो सकते हैं. जसप्रीत बुमराह ने पेसर के तौर पर खुद को चयन के लिए उपलब्ध बताया है. बुमराह एशिया कप में खेलते हैं तो टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन डेडली साबित हो सकता है.

संभावित टीम:

टीम इंडिया के बैटर

1. अभिषेक शर्मा, 2. यशस्वी जायसवाल, 3. शुभमन गिल, 4. तिलक वर्मा/ श्रेयस अय्यर, 5. केएल राहुल/ जितेश शर्मा/ संजू सैमसन 6. सूर्यकुमार यादव (कप्तान),

टीम इंडिया के ऑलराउंडर

7. हार्दिक पांड्या, 8. अक्षर पटेल (VC) 9. वाशिंगटन सुंदर 10. रियान पराग 11. वरुण चक्रवर्ती

टीम इंडिया के बॉलर

12. कुलदीप यादव 13. मो. सिराज 14. जसप्रीत बुमराह 15. अर्शदीप सिंह