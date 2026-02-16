T20 World Cup 2026: बुमराह-वरुण चक्रवर्ती नहीं, इस खिलाड़ी ने छीनी जीत, पाकिस्तान कोच माइक हेसन के बयान ने मचाई खलबली

Mike Hesson on Ishan Kishan; IND vs PAK T20 World Cup 2026: पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने कहा कि “निडर” ईशान किशन की जबरदस्त फिफ्टी उनकी टीम और भारत के बीच का अंतर थी, और उन्होंने अपने खिलाड़ियों से T20 वर्ल्ड कप के बड़े मैच में मिली करारी हार के बाद वापसी करने को कहा. किशन की 40 गेंदों पर 77 रनों की आक्रामक पारी की बदौलत, भारत ने रविवार रात यहां ग्रुप A मैच में पाकिस्तान को 61 रनों से हराकर सुपर आठ में जगह पक्की कर ली. मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेसन ने कहा, “मुझे लगता है कि वह निडर है. वह मैदान के दोनों तरफ रन बना सकता है.

इसलिए, वह सिर्फ लेग साइड के लिए ही कमिटेड नहीं है. हम जानते हैं कि वह वहां बहुत मज़बूत है, लेकिन वह रिवर्स भी कर सकता है. इसलिए, अगर आपके पास स्पिन है, खासकर पावर प्ले में, तो यह एक चुनौती हो सकती है.” हेसन की बातों पर खरे उतरते हुए, किशन ने पाकिस्तान के धीमे गेंदबाजों के खिलाफ 37 गेंदों पर 66 रन बनाए, जिससे प्रेमदासा की धीमी पिच पर उनकी स्पिन-हैवी स्ट्रैटेजी बिगड़ गई.

हेसन ने माना कि किशन के अप्रोच से उनके स्पिनर्स परेशान हो गए.

“मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, इससे हमारे स्पिनर्स पर बहुत प्रेशर पड़ा और शायद वे बेसिक्स से दूर हो गए, जो पिच असल में तब बहुत कर रही थी जब हम अच्छी और धीमी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा, किसी ने भी एक बॉल पर एक रन से बेहतर स्कोर नहीं किया.

“उनके अलावा, दुबे थोड़े बेहतर थे, लेकिन यह मुश्किल था. और वह (किशन की इनिंग्स) सच में पूरे मैच में सबसे अलग थी. उन्होंने आगे कहा, “किशन जिस तरह से खेले, उससे मैच हमसे दूर हो गया.” न्यूज़ीलैंड में जन्मे कोच ने माना कि इस बड़ी हार से टीम निराश है, और चुनौती वापसी करके ICC के इस बड़े टूर्नामेंट में अपनी क्षमता के हिसाब से खेलना है.

पाकिस्तान 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मामूली मुकाबला भी नहीं कर पाया, और 114 रन पर ढेर हो गया. इस नतीजे ने पाकिस्तान (4 पॉइंट्स) को ग्रुप A में तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया है, जो पहले नंबर पर चल रहे भारत और USA से पीछे है, जिनके भी चार पॉइंट्स हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट 0.788 है, जबकि पाकिस्तान का -4.03 है. अब, पाकिस्तान को सुपर आठ में जगह बनाने के लिए अपने आखिरी लीग मैच में नामीबिया को हराना होगा.

“हम जानते हैं कि यह एक बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान बनाम भारत. हमने लगातार पांच (T20I) गेम जीते हैं, हमें भरोसा है, लेकिन आज हम हार गए. हेसन ने कहा, "इस समय ड्रेसिंग रूम में काफी निराशा है, क्योंकि वे जानते हैं कि यह पाकिस्तान के लिए कितना मायने रखता है."

उन्होंने आगे कहा, "हम उतना अच्छा नहीं खेले जितना हम खेल सकते थे, लेकिन हम जानते हैं कि इस तरह के टूर्नामेंट में हमेशा सब कुछ आपके पक्ष में नहीं होता है. इसलिए, हमारा काम खुद को संभालना है और यह पक्का करना है कि हम दो या तीन दिनों में बहुत अच्छे हो जाएं." हेसन ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों, खासकर बल्लेबाजों से दबाव वाली स्थितियों में खेलते समय बेहतर नतीजे के लिए अपने फैसले लेने के तरीके पर भरोसा करने को भी कहा.

"देखिए, जब कोई खिलाड़ी आप पर दबाव डाल रहा हो तो यह बहुत मायने रखता है — क्या आप अपने बेसिक्स पर टिके रहेंगे या उससे दूर चले जाएंगे? और मुझे लगता है कि यह एक असली चुनौती होगी क्योंकि जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, हम पर फिर से दबाव पड़ेगा." उन्होंने आगे कहा, "और जब हम दबाव में होते हैं तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं. ये सभी लोग इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वे सभी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जब प्रेशर आता है, तो क्या वे डिसीजन मेकिंग पर भरोसा करेंगे या शायद उससे बाहर जाएंगे? यह कुछ ऐसा है जिसमें हमें बेहतर होना होगा."