T20 World Cup 2026: भारत से हार के बाद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का कैसा था माहौल, कोच माइक हेसन ने किया खुलासा

Coach Mike Hesson on Pakistan Dressing Room Scenario After Lose vs India: हेड कोच माइक हेसन ने माना कि रविवार को कोलंबो में चिर-विरोधी भारत से 61 रन की करारी हार के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में दुखी थे. भारत ने T20 वर्ल्ड कप ग्रुप A मैच में दबदबा बनाया, जिस पर कुछ दिन पहले तक शक था, जब पाकिस्तान सरकार ने टीम को खेलने की इजाज़त दे दी थी. पिछले चैंपियन भारत ने आर. प्रेमदासा स्टेडियम की खराब पिच पर बैटिंग करते हुए 175-7 का दमदार स्कोर बनाया, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को 114 रन पर हरा दिया.

पिछले साल एशिया कप में भारत से लगातार चौथी हार के बाद लगातार चौथी हार के लिए ज़िम्मेदार हेसन ने कहा, "इस समय ड्रेसिंग रूम में काफ़ी निराशा है, क्योंकि वे जानते हैं कि यह पाकिस्तान के लिए कितना मायने रखता है."

हेसन ने कहा, "हम जानते हैं कि यह एक बहुत बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान बनाम भारत. हमने आज से पहले लगातार पाँच गेम जीते थे, इसलिए हमें भरोसा था, लेकिन आज हम हार गए." इशान किशन के शानदार 77 रन की मदद से भारत ने धमाकेदार ओपनर अभिषेक शर्मा के पहले ओवर में आउट होने के बाद वापसी की, जिसके बाद सूर्यकुमार यादव (32) और शिवम दुबे (27) ने टीम को जीत दिलाई.

भारत के जसप्रीत बुमराह ने दूसरे ओवर में सैम अयूब (छह) और कप्तान सलमान आगा (चार) को आउट किया, जिसके बाद पाकिस्तान का स्कोर 13-3 हो गया. उस्मान खान ने सबसे ज़्यादा 44 रन बनाए, जिससे पाकिस्तान 18 ओवर में आउट हो गया, और 114 रन बनाकर भारत के खिलाफ सभी T20 में उसका तीसरा सबसे कम स्कोर बना.

हेसन ने पहले बॉलिंग करने के फैसले का बचाव किया, क्योंकि उस स्टेडियम में पिछले तीन मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे. "मुझे लगता है कि शुरू में बॉल काफी घूम रही थी और हमने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन मुझे लगता है कि किशन ने जिस तरह से खेला, उसने हमसे गेम छीन लिया."

भारत की लगातार तीन मैचों में तीसरी जीत ने उन्हें सुपर एट्स स्टेज में पहुंचा दिया, जबकि पाकिस्तान को अब बुधवार को नामीबिया के खिलाफ अपना आखिरी मैच जीतना होगा. इस हार से वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का जीत-हार का रिकॉर्ड और खराब होकर 1-8 हो गया है. वे ODI वर्ल्ड कप में भारत से सभी आठ मैच हार चुके हैं.

हेसन ने कहा, "हमें खुद को संभालना होगा और यह पक्का करना होगा कि हम दो या तीन दिन में बहुत अच्छे हों." "हमने इस वर्ल्ड कप से पहले कुछ अच्छा क्रिकेट खेला है, इसलिए हमें टूर्नामेंट में अच्छा करने का भरोसा है."