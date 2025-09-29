भारत हमारा बाप है, बाप ही रहेगा, एशिया कप में हार के बाद ऐसे निकाल रहे पाकिस्तानी फैन निराशा

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला गया. जहां टीम इंडिया को कामयाबी हाथ लगी. वहीं पाकिस्तानी टीम को एक बार फिर से नाकामयाबी का सामना करना पड़ा. जिसके बाद वहां के फैन अपनी टीम से काफी खफा हैं. गुस्साई जनता ने अपनी ही टीम को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. कुछ फैंस का कहना है, 'भारत हमारा बाप है और आगे भी हमारा बाप रहेगा.'

यही नहीं सोशल मीडिया खंगालने पर एक अन्य फैन को रोते बिलखते हुए भी देखा जा सकता है. पाकिस्तान की हार से द्रवित फैन को नम आंखों से कहते हुए सुना जा सकता है, 'दुनिया की नंबर वन टीम है पाकिस्तान... लेकिन तुम लोग. दिल टूटे हैं हमारे.' इसके साथ वह दहाड़ मारकर रोने लगता है.

एक अन्य फैन ने कड़वी जुबान में बातचीत करते हुए कहा, 'पाकिस्तानी क्रिकेटर दो टके के गली के खिलाड़ी हैं. उनके 20 ओवर तक खेलने की औकात नहीं है.'

हार का ठीकरा शोएब अख्तर ने मैनेजमेंट पर फोड़ा

पाकिस्तानी पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी फाइनल मुकाबले में मिली शिकस्त से काफी निराश हैं. उन्होंने इस हार का ठीकरा मैनेजमेंट के ऊपर फोड़ा है. उन्होंने कहा, 'दुर्भाग्य से ये पाकिस्तानी टीम की दिक्कत नहीं, बल्कि मैनेजमेंट की गलती है, जो सही खिलाड़ियों को फिट नहीं कर पा रहे हैं.'

पूर्व तेज गेंदबाज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'कहा जाए तो सेंसलेस कोचिंग. ऐसे शब्दों के लिए माफ कीजिएगा. मगर ये वास्तव में सेंसलेस कोचिंग है. हमारे विनर सलमान मिर्जा और हसन नवाज, थोड़ा मुश्किल हो गया है. काफी निराश हूं.'

अपने बेबाक बयान के लिए मशहूर शोएब अख्तर फाइनल मुकाबले में शिकस्त के बाद काफी दुखी नजर आए. इस दौरान उन्होंने भरे हुए गले से कहा, 'सुपर संडे था और पूरा देश यह मैच देख रहा था. मध्यक्रम में हमारी समस्या है. ये जगजाहिर है.'

