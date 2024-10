PAK vs ENG, 2nd Test: शान मसूद ने टेस्ट में 383.33 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन, पाकिस्तान को मिली 9 विकेट से जीत

Pakistan Beat England By 9 Wickets: पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच रावलपिंडी में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच का परिणाम सामने आ गया है. मेजबान टीम पाकिस्तान इस मुकाबले को 9 विकेट से अपने नाम करने में कामयाब में हुई है. इसके साथ ही तीन मैचों की सीरीज पर भी पाकिस्तान ने 2-1 से अपना कब्जा जमा लिया है. इंग्लैंड की तरफ से दूसरी पारी में पाकिस्तान को जीत के लिए 37 रनों का लक्ष्य मिला था. जिसे उन्होंने महज 3.1 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान शान मसूद बेहद आक्रामक नजर आए. उन्होंने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए महज 6 गेंदों का सामना किया. इस बीच 383.33 की स्ट्राइक रेट से 23 रन की नाबाद पारी खेली. जहां उनके बल्ले से 4 चौके और 1 बेहतरीन छक्का निकला.

मैच के हीरो मध्यक्रम के बल्लेबाज सऊद शकील रहे. पहली पारी में जहां अन्य पाकिस्तानी बल्लेबाज इंग्लिश गेंदबाजों के खिलाफ रनों के लिए जूझ रहे थे. उस दौरान उन्होंने 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 223 गेंद में 60.09 की स्ट्राइक रेट से 134 रन की बेहतरीन शतकीय पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 5 खूबसूरत चौके देखने को मिले. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के अवॉर्ड से भी नवाजा गया है.

