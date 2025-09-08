एशिया कप से पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को रौंद दिया, मगर फिर भी....

PAK vs AFG: एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज जीतकर पाकिस्तान के गेंदबाज़ों ने फार्म में लौटने के संकेत दिए हैं. पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज के फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन से हराकर सीरीज जीत ली. यह जीत एशिया कप से पहले पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बूस्ट हो सकती है. हालांकि पाकिस्तान की बल्लेबाजी उसके लिए अभी बहुत बड़ा सवाल बनकर सामने खड़ा है. पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाजों ने जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम को समेट यह भी तय माना जा रहा है की यूएई की पिच पर स्पिनर्स का जोर चलेगा.

अफगानिस्तान की फ्लॉप बल्लेबाजी

मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 141 रन बनाए. इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 15.5 ओवर में 66 रन पर ऑलआउट हो गई. अफगानिस्तान की टीम लक्ष्य से काफी दूर रही. कप्तान राशिद खान ने 17 रन बनाए, जबकि शदीकुउल्ला अटल ने 13 रन की पारी खेली. अफगानिस्तान के 9 बल्लेबाज 10 रन का स्कोर भी नहीं बना सके.

मोहम्मद नवाज की हैट्रिक

रावलपिंडी के 31 साल के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज मोहम्मद नवाज ने फिरकी का ज़ोर दिखाते हुए 4 ओवर में 19 रन देकर 5 विकेट लिए, जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल रहा. उन्होंने पारी के 8वें ओवर में अपनी हैट्रिक पूरी की. नवाज के अलावा 26 साल के कराची के लेग स्पिनर अबरार अहमद और बाएं हाथ के रेस्ट स्पिनर सुफियान मुकीम ने 2-2 विकेट लिए, जबकि पेसर शाहीन अफरीदी को 1 विकेट मिला.

नहीं चले पाकिस्तान के बैटर

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत जरूर हासिल की मगर उनके बल्लेबाजी अभी फिक्र की वजह बनी हुई है. पाकिस्तान के लिए फखर जमां ने 27 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान सलमान आगा ने 24 और मोहम्मद नवाज ने 25 रन बनाए. एशिया कप 9 सितंबर से यूएई में शुरू होगा. पहले मैच में अफगानिस्तान की टक्कर हांगकांग से होगी. 10 तारीख को भारत की टक्कर मेजबानी कर रही यूएई से होगी. जबकि भारत और पाकिस्तान का ग्रुप मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा.