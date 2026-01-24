पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया पैंतरा, कहा- टी-20 वर्ल्ड कप में भाग लेने पर सरकार लेगी फ़ैसला

India V/S Bangladesh Controversy: आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर कर स्कॉटलैंड को टी-20 वर्ल्ड कप के ग्रुप-C में शामिल कर दिया है, लेकिन इस मसले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब भी एक नया ट्विट्स लाने की कोशिश कर रहा है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेन्यु शिफ़्ट करने के मुद्दे पर भी बांग्लादेश का साथ दिया था. लेकिन आईसीसी की वोटिंग में बांग्लादेश की 14-2 से हार हुई थी. बांग्लादेश को उस वोटिंग में सिर्फ़ पाकिस्तान का ही साथ मिला था.

Delay it as much as you can @MohsinnaqviC42 and then boycott at last moment. 😂😂 pic.twitter.com/3bwwPmLCVp — Usama Zafar (@Usama7) January 24, 2026

‘पाकिस्तान के खेलने पर सरकार करेगी फ़ैसला'

पाकिस्तान में आज पीसीबी ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर फिर से उसी मुद्दे को उठाया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टूर्नामेंट में खेलने को लेकर भी बयान दे डाला. मोहसिन नक़वी ने कहा, "हम टी20 विश्व कप में खेलेंगे या नहीं, यह निर्णय सरकार लेगी." नकवी ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा, "हमारे पीएम (शहबाज़ शरीफ) देश से बाहर गये हुए. जब हैं, जब वो आएंगे तब हम उनसे सलाह लेंगे. जो सरकार कहेगी वही हम मानेंगे. अगर वो नहीं कहते हैं तो वे (आईसीसी) किसी 22वीं टीम (अन्य टीम) को आमंत्रित कर सकते हैं."

बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप खेलना चाहिए

नक़वी ने कहा, “मेरा ख़्याल है कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है. बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप खेलना चाहिए. बांग्लादेश एक बड़ा स्टेकहोल्डर है. मैंने बुधवार की बैठक में भी यही कहा था और उनके साथ आप डबल स्टैंडर्ड नहीं कर सकते.” नक़वी ने ये भी कहा, “हम आईसीसी से ज़्यादा पाकिस्तान सरकार को मानते हैं जो फ़ैसला पाकिस्तान की सरकार करेगी, हम उसके पाबन्द हैं. ये फ़ैसला पाकिस्तान गवर्मेंट को करना है. पीएम साहब के आने का इंतजज़ार है.” बांग्लादेश को लेकर वोटिंग पर नक़वी ने ये भी कहा, “बांग्लादेश के इस मसले में कई बातें और भी शामिल हैं. मैं इस मसले पर अभी ना ही जाऊं तो बेहतर है. बाद में वक्त आने पर इस बारे में बताऊंगा कि कैयसे ये फ़ैसला हुआ है.”