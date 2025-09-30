विज्ञापन
सूर्यकुमार यादव ने पहलगाम पीड़ितों के नाम की थी मैच फीस, तो अब पाकिस्तानी कप्तान ने उठाया यह कदम

Pakistan captain follows Suryakumar Yadav's footstep: आगा ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "एक टीम के तौर पर, हमने अपनी मैच फीस भारत के हमले से प्रभावित नागरिकों और बच्चों को दान करने का फैसला किया है."

सूर्यकुमार यादव ने पहलगाम पीड़ितों के नाम की थी मैच फीस, तो अब पाकिस्तानी कप्तान ने उठाया यह कदम
Salman Ali Agha
  • पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने मैच फीस भारत के ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित बच्चों को दान करने का फैसला किया.
  • सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप की अपनी पूरी मैच फीस सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को देने की घोषणा की.
  • सलमान अली आगा ने भारतीय खिलाड़ियों द्वारा हाथ न मिलाने को खेल का अनादर और निराशाजनक व्यवहार बताया.
Pakistan captain Salman Ali Agha : एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप टूर्नामेंट के सभी मुकाबलों की फीस भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ित परिवारों को देने का ऐलान किया तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने भी घोषणा की है कि उन्होंने और उनके साथियों ने एशिया कप की अपनी मैच फीस भारत के ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित "नागरिकों और बच्चों" को दान करने का फैसला किया है. यह फैसला भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की ओऱ से टूर्नामेंट की अपनी पूरी मैच फीस देश के सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को दान करने के फैसले के बाद आया है. सूर्यकुमार की टीम ने सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान को हराया. (Suryakumar Yadav vs Pakistan captain Salman Ali Agha)

आगा ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "एक टीम के तौर पर, हमने अपनी मैच फीस भारत के हमले से प्रभावित नागरिकों और बच्चों को दान करने का फैसला किया है."

भारतीय खिलाड़ियों की ओर से उनसे बार-बार हाथ मिलाने से इनकार करने पर सलमान ने इस कार्रवाई को "निराशाजनक" बताया और सूर्यकुमार व अन्य पर खेल का अनादर करने का आरोप लगाया. 

 पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली  ने इस बारे में कहा, "भारत ने इस टूर्नामेंट में जो किया है, वह बेहद निराशाजनक है. हाथ न मिलाकर वे हमारा अपमान नहीं कर रहे, बल्कि क्रिकेट का अपमान कर रहे हैं."

पाकिस्तानी कप्तान ने ये भी कहा कि, "अच्छी टीमें आज ऐसा नहीं करतीं. हम ट्रॉफी के साथ अकेले ही पोज़ देने गए थे क्योंकि हम अपने कर्तव्य निभाना चाहते थे.  हम वहीं खड़े रहे और अपने मेडल लिए. मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया है."

