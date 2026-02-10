PAK vs USA: नीदरलैंड से हारते-हारते बचा था पाकिस्तान, कहीं USA न कर दे उलटफेर

USA vs PAK, T20 World Cup 2026: पाकिस्तान और USA मंगलवार को सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप के 12वें मैच में आमने-सामने होंगे. दोनों टीमों को भारत, नामीबिया और नीदरलैंड्स के साथ ग्रुप A में रखा गया है, और यह टूर्नामेंट का उनका दूसरा मैच होगा. पाकिस्तान ने शनिवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ पहला मैच खेला और उन्हें करीबी मुकाबले में तीन विकेट से हराया, वहीं USA को टूर्नामेंट के पहले दिन तीसरे मैच में डिफेंडिंग चैंपियन भारत से 29 रन से हार का सामना करना पड़ा. भारत के खिलाफ यूएसके के गेंदबाजों का कमाल देखने को मिला था. ऐसे में उम्मीद है कि आज पाकिस्तान के खिलाफ यूएसके धमाका करने में सफल रहेंगे.

T20Is में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (USA vs PAK)

दोनों टीमों के बीच मैच – 1

USA जीता – 1

पाकिस्तान जीता – 0

पिछले 5 मैच में दोनों टीमों का रिकॉर्ड

पिछली बार जब पाकिस्तान ने य़ूएसए के खिलाफ मुकाबला किया था, तो यह T20 वर्ल्ड कप के इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक था. ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान, पाकिस्तान को USA से हैरानी भरी हार का सामना करना पड़ा था.

पिछले पांच T20I

पाकिस्तान: W, W, W, W, L

USA: L, W, W, L, W

पाकिस्तान ने अपने पिछले 5 T20I में से चार जीते हैं, जबकि USA ने अपने पिछले 5 मैचों में तीन जीत हासिल की हैं, पाकिस्तान की सबसे नई जीत चल रहे बड़े इवेंट में नीदरलैंड्स के खिलाफ थी, और वे वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को तीन मैचों की घरेलू T20I सीरीज में हराने के बाद आत्मविश्वास से भरे हुए हैं. लेकिन नीदरलैंड के खिलाफ उनके खेल को देखकर लगता है कि यूएसए के खिलाफ भी उनके ऊपर हार का खतरना मंडरा रहा है. इस बीच, USA इस सीजन की अपनी पहली जीत की तलाश में है और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पिछली मुलाकात को याद करके जोश में हैं.

PAK Vs USA, T20 वर्ल्ड कप 2026: मौसम कैसा रहेगा?

सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर पाकिस्तान और USA के बीच मुकाबला खेला जाएगा. मैच के लिए मौसम साफ़ रहने की उम्मीद है, और तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. ह्यूमिडिटी 55 परसेंट से ज़्यादा होगी, जबकि हवा 12-14 km/घंटे की रफ़्तार से चल सकती है.

पिच क्या असर दिखाएगी

सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड की पिच आम तौर पर हाई-स्कोरिंग पिच नहीं होती है, लेकिन यह इस ग्राउंड पर लाइट्स में पहला मैच होगा, और यह लाइट्स में भी अच्छा खेल सकती है, जिससे बाद में बैटिंग करने वाली टीम के लिए टारगेट का पीछा करना आसान हो सकता है. साथ ही, ओस भी मैच में एक अहम रोल निभा सकती है.

पाकिस्तान (संभावित XI): सैम अयूब, साहिबज़ादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आज़म, उस्मान खान (विकेट कीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, फहीम अशरफ़, शाहीन अफ़रीदी, सलमान मिर्ज़ा, अबरार अहमद

USA (संभावित XI): एंड्रीज़ गौस (विकेट कीपर), सैतेजा मुक्कामल्ला, मोनंक पटेल (कप्तान), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, शैडली वैन शल्कविक, एहसान आदिल, सौरभ नेत्रवलकर