Gold-Silver Prices Today Live Updates: सोने और चांदी की कीमतों में बीते दिन बढ़त देखने को मिली थी. सोना 2,798 रुपये तक महंगा हो गया, जबकि चांदी 8,736 रुपये से ज्‍यादा महंगी हो गई. दिन के कारोबार के दौरान कीमतें बढ़ती-घटती रहीं. MCX पर अप्रैल डिलीवरी वाले सोने का भाव 1.57 लाख/10 ग्राम के करीब चल रहा है. वहीं मार्च डिलीवरी वाली चांदी की कीमतों में भी बड़ा उछाल आया और इसके भाव 2.59 लाख/किलो के पार कर गए.

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार, चांदी की कीमतों में उछाल के बाद चांदी अब 2,53,665 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है, जो बीते शुक्रवार को 2,44,929 रुपये पर थी.

इस लाइव ब्लॉग में हम आपको सोने-चांदी से जुड़ा हर बड़ा अपडेट दे रहे हैं. साथ ही देश के अलग-अलग शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, आदि में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने का भाव भी बता रहे हैं. इतना ही नहीं, निवेशकों के लिए हम सोने-चांदी पर एक्सपर्ट्स की राय भी बता रहे हैं. अगर आप आज सोना-चांदी खरीदने या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहां हर जानकारी मिलेगी.

Gold, Silver Rate Today, 10 February 2026 LIVE UPDATES:

