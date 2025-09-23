विज्ञापन
विशेष लिंक

PAK vs SL: पूर्व कप्तान दसुन शनाका 'बत्तख' बना गए, माथे पर यह बड़ा कलंक लगा गए

PAK vs SL, Super Fours: पूर्व कप्तान दसुन शनाका पाकिस्तान के खिलाफ खेली पहली ही गेंद पर चलते बने.

Read Time: 2 mins
Share
PAK vs SL: पूर्व कप्तान दसुन शनाका 'बत्तख' बना गए, माथे पर यह बड़ा कलंक लगा गए
Asia Cup 2025: कोई भी क्रिकेटर अपने नाम पर ऐसा दाग नहीं चाहता, जो शनाका पर लग गया
  • दसुन शनाका ने एशिया कप में 113वें टी20 मैच में 14वीं बार बिना खाता खोले आउट होकर अनचाहा रिकॉर्ड बनाया
  • टी20 अंतरराष्ट्रीय में पांच बल्लेबाज संयुक्त रूप से 13-13 बार बिना रन बनाए आउट होने का रिकॉर्ड रखते हैं
  • श्रीलंका की शुरुआत खराब रही और दोनों ओपनर पथुम निसानका और कुसल मेंडिस खाता नहीं खोल सके
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Dasun Shanaka made unwanted record: यूएई में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में मंगलवार का दिन अबुधाबी में श्रीलंका के पूर्व कप्तान दसुन शनाका (Dasun Shanaka) के लिए माथे पर वह बड़ा कलंक लगा गया, जो उन्हें न जाने आगे क्या-क्या नाम मिलने की वजह बनेगा. कई मैचों में श्रीलंका की कमान संभाल चुके शनाका हैरिस की पहली ही गेंद पर विकेट के पीछे विकेटकीपर हारिस को कैच दे बैठे. वह खाता भी नहीं खोल सके इसी के साथ ही दसुन टी20 में सबसे बडे़ 'मिस्टर जीरो' बन गए. यह शनाका के 113वें टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 14वां मौका रहा जब वह खाता नहीं खोल सके.

ये 5 बल्लेबाज संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर

वैसे टी20 में सबसे ज्यादा दूसरी बार जीरो पर आउट होने वाले एक दो नहीं, बल्कि पूरे पांच बल्लेबाज हैं और इनमें से ज्यादातर एसोसिएट्स देशों से हैं. रवांडा के केविन इराकोज, इसी देश के जैप्पी बिमेनाईमाना, रवांडा के ही मार्टिन अकाइजू, बांग्लादेश के सौम्य सरकार और आयरलैंड के पॉल स्टिरलिंग वो पांच बल्लेबाज हैं, जो अंतररष्ट्रीय टी20 में 13-13 बार बिना खाता खोले आउट हुए हैं.

खासा पीछे रह गया श्रीलंका

वैसे श्रीलंकाई पारी की बात की जाए, तो पाकिस्तान से पहले बैटिंग का न्योता पाने के बाद श्रीलंका की शुरुआत खराब रही. और उसके दोनों ही ओपनर पथुम निसानका (8) और कुस मेंडिस (0) खाता नहीं खोल सके. शुरुआत बिगड़ने के बाद भी नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे, लेकिन मिड्ल ऑर्डर में सबसे भरोसेमंद कमिंदु मेंडिस ने अच्छी 44 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली. इससे श्रीलंका ने कोटे के 8 ओवर में 133 रन बनाए, लेकिन यह उम्मीद से खासा कम स्कोर रहा. शहंशाह आफरीदी ने सबसे ज्यादा 3, तो हारिस रऊफ और हुसैन तलत ने दो-दो विकेट लिए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Madagamagamage Dasun Shanaka, Sri Lanka, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com