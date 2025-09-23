विज्ञापन
Amazon Great Indian Festival हुआ लाइव,मोटी बचत, लेटेस्‍ट प्रोडक्‍ट और डिस्‍काउंट की ये है सुनामी

बहुप्रतिक्षित सेल Amazon Great Indian Festival आज से लाइव कर दी गई है. प्राइम मेंबर्स के लिए 22 सितंबर से अर्ली एक्सेस उपलब्ध हुआ था. यह सेल सभी श्रेणियों में शानदार छूट लेकर आई है.

Amazon Great Indian Festival हुई लाइव. फोटो: PTI

Festival sale on Amazon: अब आपकी खुशियों की चाबी बस एक क्लिक दूर रह गई है. जी हां Amazon Great Indian Festiva आज से Live हो गया है. यह सेल आपके लिए मोटी बचत करने, नए-नए प्रोडक्ट्स खरीदने और शानदार डिस्काउंट पाने का सबसे बेहतरीन मौका लेकर आई है. यह सिर्फ एक सेल नहीं, बल्कि ऑफर्स की सुनामी है, जहां आपकी हर ज़रूरत और पसंद का सामान भारी छूट पर उपलब्ध है.

त्‍योहारों के शुरू होने के साथ ही अपने वार्डरोब से लेकर गैजेट, किचन और इंटीरियर को अपग्रेड करने का समय भी आ चुका है.  जी हां, बहुप्रतिक्षित सेल Amazon Great Indian Festival आज से लाइव कर दी गई है. प्राइम मेंबर्स के लिए 22 सितंबर से अर्ली एक्सेस उपलब्ध हुआ था. यह सेल सभी श्रेणियों में शानदार छूट लेकर आई है. चाहे आप अपनी तकनीक को अपग्रेड कर रहे हों, अपनी अलमारी को नया रूप दे रहे हों, या दिवाली के लिए अपने घर की तैयार कर रहे हों, अमेज़न पर हर किसी के लिए कुछ न कुछ लेकर आया है. 17 लाख से ज़्यादा विक्रेताओं, AI-ऑपरेटिंग शॉपिंग टूल्स और डिलीवरी नेटवर्क के साथ, इस साल का फेस्टिवल सभी के लिए मजेदार और शानदार रहने वाला है.

Photo Credit: Freepik

फ्री डीलिवरी, यूपीआई पैमेंट और रिवॉर्ड ने इस सेल को और दमदार बना दिया है. इस साल, अमेज़न आपकी त्योहारी खरीदारी को और भी स्मार्ट और फायदेमंद बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. इलेक्ट्रॉनिक्स, फ़ैशन और घरेलू ज़रूरी चीज़ों पर 80% तक की छूट के साथ-साथ प्राइम मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव लॉन्च और लाइटनिंग डील्स आपका इंतजार कर रही हैं. Rufus और Lens जैसे नए AI फ़ीचर्स के साथ, अमेजन से शॉपिंग करना बेहद आसान हो गया है. इसके अलावा, इंस्‍टेंट बैंक डिस्काउंट, बिना ब्याज वाली EMI और कैशबैक रिवॉर्ड्स भी हैं, और आपके पास त्योहारों की खरीदारी के लिए एक बेहतरीन जगह है. 

AI टूल्स से शॉपिंग होगी आसान

इस साल की सेल का मुख्‍य आर्कषण है AI टूल्स से शॉपिंग. Amazon ने आपके शॉपिंग एक्‍सपीरिएंस को बेहतर बनाने के लिए Rufus और Lens जैसे AI-संचालित फ़ीचर पेश किए हैं. Rufus प्रोक्‍डट की तुलना, प्राइज हिस्ट्री और पर्सनल सजेशन देता है, जबकि Lens आपको किसी भी वस्तु की तस्वीर खींचकर उसे Amazon पर तुरंत ढूंढने में मदद करता है. है न बेहतर एक्‍स्‍प‍ीरिएंस!

Photo Credit: Freepik

बैंक ऑफ़र और पैमेंट सुविधाएं

खरीदार Amazon Pay Later के ज़रिए ₹60,000 तक के इंस्टेंट क्रेडिट का लाभ उठा सकते हैं, साथ ही फैशन, फर्नीचर और टूल्‍स पर बिना किसी लागत वाली EMI का भी लाभ उठा सकते हैं. SBI कार्डधारकों को तुरंत 10% की छूट मिलती है, और प्राइम मेंबर्स रिवॉर्ड्स गोल्ड प्रोग्राम के ज़रिए 5% तक कैशबैक पा सकते हैं. गिफ़्ट कार्ड ₹250 तक का कैशबैक देते हैं और इन्हें 15 करोड़ प्रोडक्‍ट पर यूज किया जा सकता है.

हर कैटेगरी में डिस्‍काउंट

स्मार्टफ़ोन से लेकर फ़ैशन तक, इस सेल में छूट काफ़ी व्यापक हैं. iPhone 15 और Galaxy Z Fold 6 जैसे फ्लैगशिप फ़ोन पर 40% तक की छूट का लाभ आप यहां से उठा सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज़ 80% तक की छूट पर उपलब्ध हैं, जबकि होम टूल्‍स और स्मार्ट टीवी पर 65% तक की छूट है. यही कारण है कि कोई भी इस सेल को चाहकर भी इग्‍नोर नहीं कर पा रहा है. 

Photo Credit: Freepik

Amazon Great Indian Festival केवल शॉपिंग करने का साधन मात्र नहीं है, बल्कि आपको बेहतर क्‍वालिटी के प्रोडक्‍ट कम दाम में उपलब्‍ध कराने का त्‍योहार बनकर सामने आ रहा है. बड़ो से लेकर बच्‍चों तक के आउटफिट पर भारी छूट, लग्‍जरी प्रोडक्‍ट पर डिस्‍कांउट और पैसे बचाने के मौके लेकर आई ये सेल आपका इंतजार कर रही है, बिना देर किए इस सेल का फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाएं.

