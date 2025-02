IND vs PAK: 'दिल तोड़ने वाला', भारत से हार के बाद पाकिस्तानी फैन्स के छलके आंसू, ऐसे किया दर्द बयां

Pakistan Cricket Fans reaction viral: दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी. भारत में जहां जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान में गम का माहौल है. दुबई में जियो न्यूज से बात करते हुए एक पाकिस्तानी युवा क्रिकेट प्रशंसक ने कहा कि उसे उम्मीद थी कि उसकी राष्ट्रीय टीम मैच जीतेगी, लेकिन करारी हार ने उसे दुखी कर दिया. दूसरी ओर एक अन्य पाकिस्तानी क्रिकेट फैन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूरी टीम को बदलने का आग्रह किया, साथ ही कहा कि मौजूदा टीम को घरेलू क्रिकेट में खेलना चाहिए।. क्रिकेट फैन ने कहा कि इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए एक नई टीम की शुरुआत की जानी चाहिए. इसी तरह, निराश प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान टीम के निराशाजनक प्रदर्शन की आलोचना की.

Champions Trophy began in Pakistan on February 19, and by February 23, Pakistan was almost out of the tournament. This video perfectly captures the heartbreak of Pakistani cricket fans. #ChampionsTrophy #PakistanCricket #INDvsPAK pic.twitter.com/fdlCD3liIc