IND vs NZ: आयुष बडोनी को कैसे मिल गया टीम इंडिया में मौका? सोशल मीडिया पर फैंस कोच गौतम गंभीर पर उठा रहे सवाल

How Ayush Badoni in Team India as Washington Sundar Replacement: न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही तीन वनडे मैचों की सीरीज से ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई ने उनकी जगह आयुष बडोनी को टीम में जगह दी है. बडोनी को पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है. बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट के रूप में आयुष बडोनी के नाम की घोषणा की है. वॉशिंगटन सुंदर रविवार को खेले गए पहले वनडे के दौरान इंजर्ड हुए थे. सुंदर टी20 विश्व कप 2026 की भारतीय टीम का हिस्सा हैं, इसलिए उनकी इंजरी टीम की परेशानी को बढ़ाने वाली है.
आयुष बडोनी को टीम इंडिया में मौका मिलने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस इस बात से नाराज दिख रहे हैं और इसको लेकर कोच गौतम गंभीर पर सवाल उठा रहे हैं, तो कोई दिल्ली के खिलाड़ी और दिल्ली से ही गौतम गंभीर के होने की वजह को इसका नतीजा बता रहा हैं. वहीं एक यूजर ने लिखा है की अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर को आराम देकर बडोनी को कैसे मौका मिल गया जबकि वो मूल रूप से एक बालेबाज हैं.
This is Ayush Badoni VHT numbers. On what basis this guy got a Selection into the Indian team? Just a Delhi bias from Gambhir? Look at another off spinner all rounder Baba Aparajith numbers— 𝗕𝗥𝗨𝗧𝗨 (@Brutu24) January 12, 2026
Who deserved the selection? India means not only Mumbai, Delhi, Punjab pic.twitter.com/yZ2cspXQpr
Ayush Badoni gets maiden call up out of thin air, but Gautam Gambhir no hand 🤡 Badoni who was nowhere near India's ODIs setup is got selected suddenly?— CricPal (@AnupPalAgt) January 12, 2026
Meanwhile, Axar Patel hits 130 in Vijay Hazare Trophy & gets 'rested' [dumped] despite being a match winner.
Harshit Rana is… pic.twitter.com/eNomVsVYTe
🚨 OFFICIAL: Ayush Badoni replaces injured Washington Sundar for the NZ series.— Rao Amit 🇮🇳 (@RoyalRao47) January 12, 2026
Happy for Badoni, but I have a genuine question for the selectors... WHAT ABOUT RIYAN PARAG? 🤯⁉️
Washi is a bowling all-rounder. You need someone who can give you 5-6 solid overs.
Riyan Parag:… pic.twitter.com/NTW0v2z4iH
26 साल के बडोनी को पहली बार भारतीय टीम में जगह दी गई है. बडोनी दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. दिल्ली के लिए वह 21 प्रथम श्रेणी और 27 लिस्ट ए मैच खेल चुके हैं.प्रथम श्रेणी में 4 शतक और 7 अर्धशतक की मदद से वह 1,681 रन बना चुके हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 205 है. वहीं लिस्ट क्रिकेट की 22 पारियों में 1 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से वह 693 रन बना चुके हैं.
दाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज बडोनी आईपीएल में एलएसजी के लिए खेलते हैं. वह इस टीम के साथ 2022 से जुड़े हुए हैं. एलएसजी के लिए पिछले 4 सीजन के 56 मैचों में 10 बार नाबाद रहते हुए 6 अर्धशतक की मदद से 963 रन बना चुके हैं.
बीसीसीआई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सुंदर ने पहले वनडे के दौरान गेंदबाजी करते समय अपनी बाईं निचली पसली में तेज दर्द की बात कही. उनका आगे स्कैन होगा, जिसके बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम विशेषज्ञों की राय लेगी. वाशिंगटन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वनडे सीरीज के बाकी दो मैचों से बाहर हो गए हैं. पुरुषों की चयन समिति ने सुंदर की जगह आयुष बडोनी को टीम में शामिल किया है. बडोनी दूसरे वनडे के लिए राजकोट में टीम से जुड़ेंगे.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं