On This Day In 2006: हर्शल गिब्स ने हैंगओवर में 28 बार गेंद को दिखाया था बाउंड्री लाइन का रास्ता, बना था गजब का रिकॉर्ड, VIDEO

On This Day In 2006: आज ही के दिन 12 मार्च साल 2006 में दक्षिण अफ्रीकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिले 435 रनों के लक्ष्य को हासिल करते हुए सबको चौंका दिया था. मैच के दौरान लक्ष्य का पीछा करते हुए हर्शल गिब्स प्रचंड लय में नजर आए. टीम के लिए तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल 111 गेंदों का सामना किया. इस बीच 157.65 की स्ट्राइक रेट से 175 रन बनाने में कामयाब हुए थे. उनके अलावा कप्तान ग्रीम स्मिथ ने पारी का आगाज करते हुए 55 गेंदों में 163.63 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 90 और छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज मार्क बाउचर ने 43 गेंदों में नाबाद 50 रनों का योगदान दिया. जिसके बदौलत अफ्रीकी टीम ने लगभग एक असंभव लक्ष्य को आखिरी गेंद पर प्राप्त कर लिया.

इससे पहले जोहान्सबर्ग में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 50 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर 434 रन बनाने में कामयाब हुई थी. टीम के लिए सर्वोच्च स्कोरर कप्तान रिकी पोंटिंग स्वयं रहे. टीम के लिए तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल 105 गेंदों का सामना किया. इस बीच 156.19 की स्ट्राइक रेट से 164 रन बनाने में कामयाब हुए थे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 13 चौके और नौ छक्के देखने को मिले थे.

