अब इन सेलेक्टरों का जाना तय, बीसीसीआई ने लिया यह फैसला
  • भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पुरुष और महिला चयन समितियों के लिए नए सदस्य चुनने हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं।
  • सीनियर पुरुष चयनकर्ता बनने के लिए कम से कम सात टेस्ट या तीस प्रथम श्रेणी मैच खेलने और 5 पहले संन्यासआवश्यक है
  • महिला चयन समिति के सदस्य टीम इंडिया की महिला टीम का चयन करेंगे तथा कोच और सपोर्ट स्टाफ की समीक्षा भी करेंगे।
भारतीय  क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की पांच सदस्यीय समिति से अब दो सदस्यों की विदाई होना तय है. और आप इसे एशिया कप के लिए हुए टीम सेलेक्सेशन से बिल्कुल भी न जोड़ें. इनके जाने का चयन से कोई भी लेना-देना नहीं है. बस बात इतनी सी है कि दो सेलेक्टरों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है. बीसीसीआई) ने अपने पुरुष (सीनियर और जूनियर) तथा महिला चयन समितियों के लिए कई पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं. बीसीसीआई की अधिसूचना के अनुसार, उसने सीनियर पुरुष चयन समिति के लिए दो राष्ट्रीय चयनकर्ता पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. ये चयनकर्ता टीम इंडिया (सीनियर पुरुष) का चुनाव सभी प्रारूपों में करेंगे. आवेदन की अंतिम तिथि 10 सितंबर शाम 5 बजे तक है. चुने गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है. सभी पदों पर बीसीसीआई के नियमों और आचार संहिता का पालन जरूरी होगा.

यह काबिलियत होना जरूरी है 

सीनियर पुरुष चयनकर्ता बनने के लिए खिलाड़ी को कम से कम 7 टेस्ट या 30 प्रथम श्रेणी मैच या 10 वनडे और 20 प्रथम श्रेणी मैच खेले होने चाहिए. साथ ही, खिलाड़ी को खेल से कम से कम 5 साल पहले संन्यास लिया होना चाहिए. जो व्यक्ति बीसीसीआई की किसी क्रिकेट समिति का कुल 5 साल सदस्य रहा है, वह इस पद के लिए योग्य नहीं होगा. इस मानक के अनुसार, दक्षिण क्षेत्र से जुड़े चयनकर्ता श्रीधरन शरत का कार्यकाल खत्म हो सकता है. उन्होंने इससे पहले 2021 में जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था और 2023 की शुरुआत में उन्हें वरिष्ठ चयन पैनल में पदोन्नत किया गया था. उनके साथ सुब्रतो बनर्जी या शिव सुंदर दास को भी रिप्लेस किया जा सकता है.

महिला समिति के सदस्यों की होगी यह जिम्मेदारी

महिला चयन समिति के सदस्य टीम इंडिया (सीनियर महिला) का चयन करेंगे. इसके अलावा, वे कोच और सपोर्ट स्टाफ की समीक्षा करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, और नई खिलाड़ियों की बेंच स्ट्रेंथ बनाने पर ध्यान देंगे. महिला राष्ट्रीय टीम की ओर से खेलने वाली और कम से कम 5 साल पहले संन्यास ले चुकी खिलाड़ी इन पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं. यहां भी वही शर्त लागू है कि जो व्यक्ति बीसीसीआई की किसी क्रिकेट समिति का कुल 5 साल सदस्य रहा है, वह आवेदन नहीं कर सकता.

ये वीमेंस सेलेक्टर हटने को तैयार

वर्तमान चयनकर्ता नीतू डेविड, आरती वैद्य, रेणु मार्ग्रेट और वेंकटचर कल्पना के पद छोड़ने की संभावना है, क्योंकि उन्हें सितंबर 2020 में नियुक्त किया गया था और उनका पांच साल का कार्यकाल समाप्त होने वाला है. हालांकि, श्यामा शॉ अपनी जगह बरकरार रख सकती हैं, क्योंकि वह जून 2023 में समिति में शामिल हुई थीं.

जूनियर सेलेक्टरों की जिम्मेदारी जानें 

जूनियर पुरुष चयन समिति का काम अंडर-22 तक की टीमों का चुनाव करना होगा.  इसमें कैम्प, टूर्नामेंट, कप्तान और सपोर्ट स्टाफ का चयन भी शामिल है. इसके अलावा युवा खिलाड़ियों में अनुशासन और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना भी जिम्मेदारी का हिस्सा होगा. इस समिति में वही पूर्व खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने कम से कम 25 प्रथम श्रेणी मैच खेले हों और 5 साल पहले खेल से संन्यास लिया हो. कोई भी व्यक्ति जो किसी भी क्रिकेट समिति (जैसा कि बीसीसीआई के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और नियमों व विनियमों में परिभाषित है) का कुल 5 वर्षों तक सदस्य रहा हो, जूनियर क्रिकेट समिति का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा.

